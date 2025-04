Vers un accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ? "Il faut qu’il soit noué à la fin du mois", précise Manuel Valls

Après quatre jours de visite, le ministre des Outre-mer s’apprête à repartir, ce mardi soir. Dans une interview accordée à NC la 1ère, il revient sur les enjeux et les avancées de ce déplacement, essentiellement consacré à l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Un entretien à retrouver ici.

Il est arrivé samedi 29 mars, pour quatre jours de visite, avec un objectif : avancer autant que possible vers un compromis politique.

Dans une grande discrétion

Ce mardi après-midi, à quelques heures du départ, Manuel Valls était encore en discussion avec les différents mouvements politiques de Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat, après une réunion plénière le matin. Difficile d’en savoir plus sur l’avancée des échanges, tant les participants font preuve de discrétion face aux médias. Seule certitude : les participants sont entrés dans le vif du sujet. Dimanche 30 mars, un projet d’accord leur a même été présenté par le ministre des Outre-mer.

"Raisonnablement optimiste"

Mais avant ce nouveau rendez-vous, Manuel Valls a accordé un entretien au journal de NC la 1ère, à 19h30. “Je crois que nous pouvons avancer, sur la base d’un texte, oui, qui reste discret, Michel Rocard m’avait appris ça”, déclare-t-il, après s'être dit "raisonnablement optimiste" sur le fait d'atteindre un accord politique.

"Il faut l’être, il n’y a pas d’autre solution. La situation de la Nouvelle-Calédonie est extrêmement difficile. Sur le plan économique, elle est par terre. Il y a une situation sociale qui m’inquiète beaucoup, énumère-t-il : le nombre de SDF qui a explosé, des gens qui se retrouvent sans emploi, des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école ou qui ne mangent pas à la cantine, un système de santé qui peut s’effondrer. S’il n’y a pas d’accord politique, la Calédonie va dans le mur".

Ceci posé, “le fait que les délégations politiques, les partenaires, se parlent, se respectent et se donnent rendez-vous pour ma prochaine visite à partir du 29 avril, montre qu’il y a une réelle volonté”, estime Manuel Valls.

Je pense que nous avons franchi un pas décisif au cours de ces journées. Manuel Valls, ministre des Outre-mer

"Chaque mot est pesé"

“Maintenant, nous avançons sur la base d’un texte de projet, de compromis, d’accord politique. Évidemment, les différences, les divergences, sont bien là, sur bien des sujets : le droit à l’autodétermination, les compétences, la notion de citoyenneté ou le corps électoral. Mais j’ai la conviction que l’accord est possible”, enchaîne le ministre.

“Tout le monde est autour de la table, personne n’a fait semblant de la quitter, les gens se respectent même s’il y a parfois des coups de gueule et des différences, et nous avançons. Parce que la situation économique et sociale est très difficile, parce qu’il y a des fractures, parce que les braises sont là. Et nous savons qu’il y a beaucoup d’armes, ça peut partir à tout instant… Chaque mot est pesé.”

Si tout le monde considère que l’accord est possible, il faut [qu'il] soit noué quand je reviendrai à la fin du mois. Manuel Valls

Un partage de souveraineté est-il envisagé ? “Mais nous y sommes, déjà, ce partage de souveraineté existe, répond-il. Oui, on peut toujours, déjà, bien exercer, mieux exercer, les compétences actuelles et pourquoi pas, on peut toujours envisager des transferts de compétences mais déjà avec la volonté de répondre aux besoins des Calédoniens.”

Il faudra une réforme constitutionnelle, institutionnelle ou organique, il y a les provinciales mais les Calédoniens se prononceront sur cet accord politique. Manuel Valls

Le sujet du corps électoral est-il bloquant, aujourd’hui encore ? “Je ne sais pas, nous n’avons pas assez abordé cette question pour le dire et je ne peux pas parler à la place des formations politiques”, élude le ministre. “Je pense que s’il y a un accord global, ce point [serait] débloqué.”

"Je comprends un certain nombre d'exigences"

Et la présence de Christian Tein à la table des négociations est-elle une condition sine qua non du FLNKS ? “Nous discutons, il y a des négociations avec ceux qui représentent le FLNKS. Cette discussion n’a pas eu lieu en plénière, rétorque Manuel Valls. Évidemment, les responsables de la délégation nous ont rappelé un certain nombre d’exigences” dont le détail restera “dans la discrétion de nos discussions”, glisse-t-il. “Mais je comprends, moi, les attentes du FLNKS. Je comprends un certain nombre d’exigences, qui participent de l’apaisement général. Nous devons faire ce qui est en notre mesure pour réussir cet apaisement. De l’autre côté, la justice est indépendante.”

Prêt : "la porte est toujours ouverte"

S'il y a accord politique, le prêt colossal de l’AFD à la Nouvelle-Calédonie, garanti par l’’Etat peut-il se négocier, devenir tout ou partie subvention ? “La porte est toujours ouverte”, concède l’invité. Mais en répétant : “l’Etat a beaucoup aidé depuis les émeutes, plusieurs centaines de millions [d’euros], directement, par subvention ou par prêt. On aidera autant que nécessaire.” Il cite l’exemple de la santé. “On est en train de mobiliser tout notre dispositif. Qu’il y ait des médecins, des infirmiers, qui puissent venir, pendant un certain temps, parce qu’il y a des situations dramatiques.”

Voyez aussi la déclaration commune diffusée après cette séquence.