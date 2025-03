Avenir institutionnel : quelles pistes pour la citoyenneté et le corps électoral ?

NC la 1ère revient cette semaine sur les hypothèses du document remis par Manuel Valls aux délégations politiques à l'issue de sa visite. Parmi les principaux points : celui du corps électoral, étroitement lié à la citoyenneté, fera l'objet d'échanges nourris.

Dans le document communiqué par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avant son départ, l'une des trois "questions essentielles" listées concerne le corps électoral et la citoyenneté. Plusieurs pistes sont sur la table.

Lors des dernières provinciales en 2019, 169 552 personnes étaient inscrites sur la liste électorale réservée à ce scrutin. Pour les prochaines provinciales, quatre hypothèses sont évoquées dans le document de l'État qui entend résumer les positions des différents délégations politiques.

Première hypothèse : les électeurs seraient les natifs, c'est-à-dire les personnes nées en Calédonie et en âge de voter. D'après le recensement de 2019, le territoire comptait il y a six ans 210 000 natifs, soit 78% de la population. 8 habitants sur 10 bénéficieraient ainsi du droit de vote, sous réserve d'avoir atteint la majorité.

Un système à points

Le deuxième cas de figure évoqué par le document suggère l'inscription :

Des natifs inscrits sur le tableau annexe de 1998 à 2010, soit 12 441 personnes

Des conjoints de citoyens calédoniens avec une "durée à déterminer"

Les personnes présentes depuis plus de dix ans, ayant des enfants natifs

Les personnes présentes depuis plus de dix ans et moins que de quinze ans, justifiant de dix "points citoyens".

Ces fameux "points citoyens" seraient un système similaire à celui des CIMM (centres d'intérêt matériels et moraux). Ils seraient attribués en fonction de critères comme la détention d'un bien immobilier ou la participation à la vie associative locale.

"Ces points ne sont pas étonnants, ça se retrouve ailleurs. On parle d'un système de points, mais on ne sait pas s'il y aura une pondération : est-ce que certaines choses vaudront plus de points que d'autres", note Nicolas Font, maître de conférence en droit public à l'UNC.

Une fusion des listes ?

La troisième hypothèse est quasiment la même que la deuxième, à la différence près qu'elle inclurait "les natifs" sans condition. Enfin, la quatrième hypothèse propose la fusion des corps électoraux spéciaux qui existent pour les provinciales et pour les consultations d’autodétermination. Deux listes jusqu'à présent distinctes, fondées sur des critères différents, dont la refonte ouvrirait en principe la voie à une augmentation conséquente du nombre de votants lors des prochains référendums.

Les quatre pistes présentées dans le document de synthèse seront discutées lors de la prochaine session de négociations prévue à la fin du mois de mars. Mais rien ne dit que les participants trouveront un accord rapidement, tant le sujet peut être source de tensions.

En 1984, il avait été à l'origine du coup de hache porté par Eloi Machoro sur une urne à Canala, marquant le début d'un boycott actif de la part du FLNKS. 40 ans plus tard, en 2024, le passage de la réforme constitutionnelle rendant le corps électoral provincial glissant sur 10 ans avait été à l'origine de la mobilisation de la CCAT qui avait abouti aux émeutes au mois de mai.