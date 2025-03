Blocage de TikTok pendant les émeutes : pourquoi la décision du Conseil d'État intéresse au niveau national

En mai 2024, le réseau social TikTok était bloqué en Nouvelle-Calédonie. Une mesure prise par le gouvernement français pendant les émeutes, qui considérait que les contenus publiés sur la plateforme aggravaient les tensions. Le Conseil d'État n'avait pas suspendu cette interdiction. Dix mois plus tard, il réexamine les faits et sa décision s'annonce historique. Explications.

Le 15 mai 2024, l'interdiction d'utiliser TikTok sur le Caillou entraîne une réaction immédiate. Des Calédoniens et deux associations, la Ligue des droits de l'Homme et la Quadrature du Net, estiment que ce blocage porte une atteinte grave aux libertés de communication et d'information. La procédure en référé permet alors d'obtenir une réponse rapide.

Dans sa décision du 23 mai 2024, le Conseil d'Etat estime que "les requérants n’apportent pas d’éléments pour démontrer que ce blocage a des conséquences immédiates et concrètes sur leur situation et leurs intérêts, ce qui est une "condition d’urgence" nécessaire pour l’intervention du juge des référés. Dans un contexte où tous les autres réseaux sociaux et médias presse, TV et radio restent accessibles, et parce que ce blocage temporaire vise à contribuer au rétablissement de la sécurité sur l’archipel, le juge des référés rejette la demande des requérants."

Requête sur le fond

Cette mesure provisoire prise par le juge ne règle pas le litige. C'est pourquoi cette demande urgente est accompagnée d'une requête sur le fond, abordée ce vendredi 14 mars 2025, qui verra le Conseil d'État se prononcer pour de bon sur l'annulation de la décision règlementaire de l'État, émanant du Premier ministre.

Les questions examinées par l'assemblée du contentieux seront les suivantes :

L’autorité administrative peut-elle adopter des mesures sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles lorsque l’état d’urgence est déclaré en application de la loi du 3 avril 1955 ? Le cas échéant, peut-elle intervenir dans le champ des mesures prévues par les dispositions de cette loi ? En cas de réponse positive à la première question, la décision révélée du Premier ministre d’interrompre l’accès au service de communication au public en ligne "Tiktok" en Nouvelle-Calédonie, effectivement mise en œuvre à compter du 15 mai 2024, jour de la déclaration de l’état d’urgence, et pendant toute sa durée, était-elle nécessaire, adaptée et proportionnée au regard des circonstances exceptionnelles ayant justifié son adoption ?

Cette décision "sans précédent", à la légalité "discutable" selon le juriste Nicolas Hervieu, qui enseigne à Sciences-Po et à l'université d'Evry, était liée à l'état d'urgence. Quelles mesures l'État peut adopter dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles ? Cette théorie permet de considérer que lorsqu'il se passe quelque chose de particulier, qui dépasse le quotidien et est difficile à gérer, l'administration peut être amenée à prendre des décisions qui sortent de l'état de droit habituel.

Les meilleurs juristes du Conseil d'État

Lorsqu'il se prononce au contentieux, le Conseil d'État peut adopter trois formations différentes. Pour cette affaire, c'est l'assemblée qui siègera : cela signifie que les meilleurs juristes de la juridiction suprême de l'ordre administratif seront réunis pour discuter et se prononcer. Un dossier à l'aspect médiatique, qui intéresse au niveau national, pour laquelle une décision est attendue d'ici deux à trois semaines.

Elle fera jurisprudence, et deviendra l'étalon à partir duquel le Conseil d'État se basera lorsqu'il devra se prononcer sur une question relative à l'application des circonstances exceptionnelles. Et cela sera valable pour l'ensemble du territoire français.