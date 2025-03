Comment évolue la situation des femmes dans le statut civil coutumier ?

Alors qu'approche la Journée internationale des droits des femmes, en Nouvelle-Calédonie, zoom sur les Calédoniennes de statut civil coutumier. Plusieurs associations poursuivent la bataille pour faire évoluer les mœurs. Quelles sont leurs ressources ?

Que ce soit en cas de violences intrafamiliales, de divorce, de séparation ou même de succession, il reste du chemin à faire en faveur des femmes dans le statut civil coutumier en Nouvelle-Calédonie.

Les hommes ont tous les pouvoirs et les femmes, elles, ont le reste. Valentine Holle, une des responsables du collectif Femmes en colère

Ces femmes se retrouvent confrontées à des situations difficiles, privées de biens ou de la garde de leurs enfants. Et les normes des us et coutumes inscrits dans la loi organique de 1999 prévalent. Des normes sur lesquelles pèse le patriarcat.

Le mariage de deux systèmes juridiques

Depuis 2018, une loi du pays sur les successions de biens permet aux épouses et aux concubines d’être reconnues. En cas de litige auquel la coutume ne saurait répondre, la juridiction de droit commun des assesseurs coutumiers peut prendre la relève.

Lyzianne Boula est la plus ancienne des assesseurs coutumiers en fonction aujourd’hui. Elle a été nommée à Lifou presque au moment de leur création en 1982 (selon l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre de cette même année).

Les affaires les plus courantes à Lifou, selon Lysiane, relèvent des dissolutions de mariage et de la garde des enfants. Il s'agit alors, pour les assesseurs, de discuter avec les deux clans, dans un esprit de médiation, toujours selon les us et coutume de l'aire.

Dans le monde coutumier les enfants restent dans le clan du père. Mais s'ils sont petits, c'est la mère qui va les garder. Donc, il y a tout un travail à faire. C'est d'autant plus difficile quand il y a de la violence. Lyzianne Boula, la plus ancienne des assesseurs coutumiers

La décision finale revient au juge professionnel, conseillé par les assesseurs. L’assesseur coutumier a l’avantage d’être intégré dans la société kanak. Ce qui facilite les échanges en amont de l’audience. La cour d'appel de Nouméa décrit sur le site du ministère de la justice "une institution judiciaire unique en son genre à l'échelle du Pacifique".