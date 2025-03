“Comment faire en sorte que chaque camp ne considère pas qu’il ait en quelque sorte perdu ?”, s’interrogent des observateurs de la vie politique calédonienne

Certes, tous les groupes politiques calédoniens se sont assis autour de la table avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Mais après ? Les incertitudes sont grandes. L’historien Luc Steinmetz et Hamid Mokaddem, philosophe chercheur, partagent les leurs.

“Comment faire en sorte que le compromis soit tel que chaque camp ne considère pas qu’il ait en quelque sorte perdu ?”, se demande l’historien Luc Steinmetz, deux jours après le départ de Manuel Valls. Le ministre a réussi à réunir tous les groupes politiques calédoniens autour d’une même table. Ils ont pu y exprimer leurs attentes “avec force, mais dans la reconnaissance de l’autre. C’était important”, souligne le document de synthèse rendu public à l’issue des discussions politiques. Document dans lequel le gouvernement central donne ses orientations et pose ses principes tout en reprenant une partie des hypothèses exposées par les élus calédoniens. Des hypothèses parfois très opposées.

Ici et à Paris, des conditions favorables à une prise de conscience ?

“Par définition, quand on entre en discussion, on a d’abord des propositions qui sont radicales et puis après, si on veut aboutir à un accord, il faut aboutir à un compromis et dans un compromis, une partie des revendications des uns sont satisfaites et une autre partie de ces revendications ne le sont pas”, rappelle Luc Steinmetz. Le fil tissé est fragile, Sonia Backès le disait à la sortie de la dernière plénière. Manuel Valls le répétait à quelques heures de son départ.

Derrière la lueur d’espoir, l’inquiétude demeure. “Il y a, je crois, avec ce qu’il s’est passé après le 13 mai, une prise de conscience dans tous les camps politiques et dans la population qu’il était temps d’en sortir autrement que par la violence et la crise insurrectionnelle”, retrace Luc Steinmetz. Pour lui, l’instabilité au niveau de l'État a aussi eu un rôle, poussant les élus calédoniens à saisir l’opportunité qui se présentait avec Manuel Valls. "Un ministre d’État qui (...), il a dit lui-même, s’inscrit dans les démarches de Monsieur Rocard et de Monsieur Jospin, c’est-à-dire dans l’esprit des accords de Matignon et de l’Accord de Nouméa. Je crois que cela a beaucoup joué”, estime l’historien.

“Il n’y a aucune analyse sur ce qu’il s’est passé”

Le philosophe Hamid Mokadem est beaucoup plus sceptique et critique. Il regrette que les responsables politiques locaux n'arrivent pas à discuter ensemble, sans la présence d’un ministre. “On attend d’eux qu’ils aient une certaine maturité d’esprit. (...) Pour moi, c’est un peu médiocre, ça manque d’audace, d’imagination, d’analyse. Ce n’est pas à la hauteur de l’histoire du pays, ce n’est pas à la hauteur de ce qu’il s’est passé.”

Pour lui, “ce qui manque dans le pays, ce ne sont pas seulement les discussions avec la société civile et les politiques, c’est que nos élus, à nous, produisent un forum de discussions qui concerne l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.” Il craint que sans ça, l’histoire ne fasse que se reproduire. “On a l’impression qu’on prend les mêmes et on recommence, ils ne changent pas leur méthode de faire de la politique. Il n’y a aucune analyse sur ce qu’il s’est passé.” Un forum pourrait-il changer la donne ?