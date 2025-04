Comment les chasseurs sont mis à contribution pour la recherche sur la leptospirose en Nouvelle-Calédonie

L'ouverture de la chasse à la roussette en Nouvelle-Calédonie représente une opportunité pour… la recherche scientifique ! Des échantillons doivent être collectés dans le cadre d'un vaste projet nommé Resilepto. Il s'agit de mieux comprendre la transmission de cette maladie, actuellement en recrudescence, par les animaux.

L’institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie mène l’enquête… Ses scientifiques tentent d’en savoir plus sur les animaux qui transportent une certaine leptospira interrogans, la bactérie responsable de la leptospirose. En particulier sa souche I5, qui s'avère moins connue.

Une souche mystérieuse

Or, "cette souche a été retrouvée dans de nombreux cas de leptspirose humaine, notamment sur la côte Est", explique Éva Meunier, coordinatrice du projet Resilepto, "Réservoirs et inégalités dans la leptospirose en Nouvelle-Calédonie". "Malheureusement, on n'a pas identifié, encore, le réservoir animal. Si on peut l'identifier, on va pouvoir ajuster notre stratégie de lutte contre cette maladie."

Échantillons de rein

Pour y arriver, l'institut mise sur la population et les partenaires. Comme l'Agence néocalédonienne de la biodiversité, pour creuser la piste des cerfs, cochons, chats sauvages et autres chauve-souris. L'association des chasseurs de Farino a été sollicitée, confirme son président Paul Thevenot. "Ce qui nous a été demandé, c'est de faire des prélèvements, pour l'instant exclusivement sur la roussette. De récupérer des morceaux de rein dans des tubes échantillons, que l'institut Pasteur va récupérer pour faire des analyses, pour voir si la roussette est porteuse de leptospirose."

Pourquoi de telles différences de propagation ?

"On sait que les espèces hébergées chez les roussettes sont considérées comme potentiellement dangereuses pour l'homme. On profite d'avoir des échantillons frais pendant la chasse pour mieux les caractériser, essayer de les isoler", précise Romain Thibeaux, responsable du projet Resilepto à l'institut Pasteur. Ce programme de recherche a pour ambition de mieux comprendre les disparités qui sont observées dans la propagation de la maladie à travers la Grande Terre. Et pour se faire, il se focalise sur l'analyse des interactions entre l'environnement, les comportements humains et les animaux porteurs.

Des zones "hyperendémiques"

En Calédonie, non seulement l'incidence de la leptospirose est alarmante, avec de très gros impacts sur les services de santé, mais en plus, de grosses différences géographiques apparaissent. Le nombre de cas est beaucoup plus important en Brousse, six fois plus élevé dans le Nord que dans le Sud, avec des zones "hyperendémiques" où la proportion explose. Par ailleurs, entre 2011 et 2023, 71 % des malades vivaient en tribu. Il a aussi été constaté que la souche I5 se rencontre davantage sur la côte Est.

Alerte en cours

Le programme de recherche, lancé pour au moins deux ans, se déroule en pleine alerte sanitaire pour ce début 2025. Au 31 mars, il y avait 65 cas déclarés, davantage que les années précédentes, entraînant au moins une cinquantaine d'hospitalisations. Car la leptospirose est une maladie grave, parfois mortelle. La bactérie qui la provoque se trouve surtout dans l'urine des rongeurs et d'autres mammifères. Elle peut contaminer l'eau et les environnements humides. Le projet Resilepto prévoit aussi d'étudier les sols.

Symptômes et conseils de prévention à retrouver dans cet article et sur le site de la DASS.