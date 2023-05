Couronnement de Charles III : les Britanniques de Nouvelle-Calédonie en effervescence

A quelques heures de la cérémonie, les Calédoniens originaires du Royaume-Uni mettent les petits plats dans les grands pour célébrer leur roi.

Yvan Avril •

Sheilagh Barbut avait 3 ans lors du couronnement d’Elisabeth 2 en 1953. 70 après, cette royaliste affirmée ne raterai donc pour rien au monde le sacre de Charles III.

Comme des millions de téléspectateurs de par le monde, elle sera devant sa télévision pour voir ça depuis Nouméa. Elle a même convié une dizaine d'amis britanniques pour l'occasion, les mêmes avec qui elle avait regardé le mariage d'Harry et de Meghan Markle. Car pour Sheilagh, "l'important, c'est d'être ensemble et on est très excités et contents que Charles prenne enfin sa place". Un roi qu'elle dit trouver "très sympathique".

