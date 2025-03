Crise en Nouvelle-Calédonie : la confiance des chefs d’entreprise en l'avenir ne fait que se dégrader

Seuls 17% des chefs d’entreprise calédoniens se disent encore confiants en l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. C’est ce que révèle une enquête menée en février par l’institut Quidnovi pour la Chambre de commerce et d’industrie. Objectif de l'étude : évaluer les conséquences des émeutes de mai 2024 sur le tissu économique. Ce qu'il faut en retenir.

En septembre 2024, 29% des chefs d’entreprises calédoniens se disaient encore confiants en l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ils ne sont plus que 17%, 32% si l’on zoome sur ceux qui emploient plus de 30 personnes, révèle une nouvelle enquête commandée par la Chambre de commerce et d’industrie à l’institut Quidnovi pour évaluer les conséquences des violences de mai 2024 sur le tissu économique local. 564 entreprises y ont participé entre le 17 au février.

Résultat ? “On note une progression significative de la proportion d’entreprises qui se déclarent en activité, même partielle”, souligne l'étude, publiée le 7 mars. 10% sont toujours en arrêt et 5% annoncent une liquidation ou une cessation d’activité. Mais 83% sont en activité, c’est 6% de plus que lors de la dernière enquête, menée en septembre 2024.

Parmi ces dernières, 56% enregistrent toujours un chiffre d’affaires en baisse. Lueur d’espoir : elles sont moins nombreuses à déplorer une quasi absence d’activité, 27% contre 36% en octobre. Et leur perte de chiffre d’affaires est passé de 78% à 68% en moyenne, ce qui montre une légère amélioration.

Certains indicateurs évoluent positivement mais la situation reste clairement dégradée Enquête Quidnovi/CCI février 2025

“Mais la situation reste clairement dégradée”, observe l’institut de sondage. 43% des entreprises sans salarié se disent ainsi en mode survie, avec une activité minimale. Quant aux acteurs de la construction, ils sont 49% à affirmer ne pas réussir à couvrir leurs charges. “Ce secteur est particulièrement touché et son état de santé pourrait obérer la reconstruction”, prévient la CCI dans sa synthèse. Une reconstruction sur laquelle une partie des entreprises du BTP comptent encore pour sortir la tête de l’eau alors que 53% ont dû licencier depuis mai 2024, contraintes de se séparer de compétences.

Au-delà du bâtiment, un tiers des 522 dirigeants d’entreprises toujours en activité affirment ne pas réussir à couvrir leurs charges. C’est un tout petit moins qu’en septembre mais 53% font toujours part de difficultés.

“Un risque de défaillance en cascade”

En cause, notamment, des clients non solvables et des délais de paiement qui s’allongent, autres conséquences de la crise économique liée aux émeutes. “Dans ce contexte, le risque de défaillance en cascade n’est pas à exclure”, prévient la CCI, qui insiste sur “un risque d’effondrement systémique”.

Parmi les 430 entreprises dont le chiffre d’affaires est en baisse, 53% envisagent ainsi toujours de réduire leurs charges salariales. Et 66% comptent réduire leurs autres charges. Ce qui pourrait avoir des effets collatéraux, sur les sociétés de service, notamment.

Par ailleurs, même si des améliorations “significatives” sont mises en avant par Quidnovi concernant l’emploi, les indicateurs restent inquiétants. Si la priorité de 62% d’employeurs est de maintenir les effectifs dans les 6 prochains mois, 24% envisagent toujours de licencier. Seuls 5% prévoient d’embaucher mais certains déplorent des difficultés de recrutement.

Les entreprises ayant recours au chômage partiel sont par ailleurs moins nombreuses qu’en septembre, tout comme celles qui se préparent à licencier en cas d’arrêt du dispositif, mais ces dernières restent majoritaires (53%). Si elles devaient passer à l’acte, une centaine de salariés seraient concernés, soit 15% des salariés bénéficiant du chômage partiel (contre 35% lors de la précédente étude).

Les entreprises dont tout ou partie des locaux, des marchandises et/ou des véhicules ont été dégradés ou détruits, sont un peu plus nombreuses que la moyenne à prévoir des licenciements en cas d’arrêt du chômage partiel. Il faut dire que, même assurées, la plupart sont toujours en attente d’indemnisation.

Les assurances constituent un motif d’inquiétude important, rappelle la CCI. 42% des chefs d’entreprises en activité qui ont participé à l’enquête rencontrent des difficultés à se faire assurer ou réassurer. Parmi eux, 47% exercent sans assurance. Mais “sans couverture, difficile, voire impossible d’avoir accès au crédit bancaire, de soumissionner à un appel d’offres, de rebâtir ou de trouver un nouveau local”, mentionne la CCI pour qui “les problématiques d’assurance hypothèquent sévèrement les chances de reconstruction et de relance économique”.

"Les entreprises sont dans un no man’s land assurantiel”

Face aux incertitudes et aux difficultés, seuls 29% des dirigeants ont confiance en l’avenir de leur société, un chiffre en baisse de sept points par rapport à septembre. Quant aux propriétaires de locaux détruits, ils ne sont que 15% à être sûrs de reconstruire, 43% ne pensent pas reconstruire. Certains pourraient décider de jeter l’éponge, interpelle la CCI.

Des pistes pour inverser la tendance

En conclusion de sa synthèse, elle presse les autorités de “créer les conditions favorables à un accord politique”, de “régler la problématique assurantielle” ou encore de mettre en place des incitations fiscales et financières.