Crise en Nouvelle-Calédonie : la souffrance silencieuse des entrepreneurs

S’ils n’ont pas tous vu leurs locaux détruits pendant les émeutes, les entrepreneurs ont pour la plupart vu leur activité considérablement réduite depuis. Manque de clients, accumulation de factures, angoisses liées à l'avenir ... Une forme de souffrance silencieuse s'est installée.

Depuis une dizaine d'années, Catherine et Cyril Voyer sont piscinistes. Les commandes étaient autrefois régulières, mais la crise liée aux émeutes a changé la donne : leur chiffre d'affaires s'est effondré. "On a perdu plus de 70% du chiffre d'affaires en termes de construction et d'équipement de piscine. Et globalement sur l'ensemble de la société, plus de 50% du chiffre d'affaires", déplore le couple, qui a réduit au maximum les dépenses et perdu deux employés.

L'avenir n'en demeure pas moins incertain. Il ne reste à l'entreprise que les activités de rénovation, d'entretien et la vente de produits au détail pour garder la tête hors de l'eau. Une situation angoissante pour les gérants, qui demeurent attachés au projet de leur vie.

"On dort mal, je suis personnellement sous antidépresseurs légers. Depuis trois, quatre mois, il y a un impact sur le quotidien sur le repos, sur la vie tout simplement", déplore Cyril Voyer.

Une association spécialisée

Pour ne pas sombrer, sa femme a décidé de se rapprocher d'une association spécialisée dans l'aide aux patrons en souffrance. Elle participe à des rencontres informelles avec des banquiers, des avocats, des assureurs, présents pour les conseiller et les soutenir.

"Il y a les impôts qui sont à payer, il y a le RUAMM à payer avec 10% de majoration parce que ça n'a pas été payé en temps et en heure. De toute façon c'est comme ça. Donc l'important c'est d'être là pour leur demander comment ils vont parce qu'ils ne sont pas seuls", explique Betty Levanqué, la présidente de l'association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aigüe (APESA-NC).

Mais parmi les participants, certains ne cachent pas leur perplexité. "Je ne vois pas pourquoi un banquier peut nous aider si on a un chiffre d'affaires qui a dégringolé. Obtenir des aides financières ça me paraît compliqué, il n'y a pas de projet, pour l'instant", confie un architecte bousculé par la crise.

Des solutions existent

Du côté des institutions financières, on se défend de ne pas suffisamment soutenir les travailleurs indépendants pendant cette période exceptionnelle. "Les banques ont participé à plusieurs mesures prévues pour accompagner le territoire, les reports d'échéance où toutes les banques ont joué le jeu, ce sont des milliards d'encours de crédits qui ont été reportés", rappelle Ismail Zitouni, le directeur de la Société Générale de Nouvelle-Calédonie.

Catherine, elle, ressort satisfaite de ces échanges. "J'ai eu des informations. Que ce soit rassurant ou pas, c'est plutôt des points techniques où on m'a donné des solutions possibles, qui ne sont pas forcément réjouissantes, mais il y a des solutions", note-t-elle. Parmi ces solutions, celle de renégocier ses emprunts en cours, plutôt que d'augmenter son découvert autorisé. Dans tous les cas, elle sait que la route sera longue, dans l'attente d'un avenir plus stable.

Soutien psychologique

Pour sortir de l'impasse, l'aspect psychologique demeure primordial. "Des témoigagnes qu'on reçoit, beaucoup font ressortir un sentiment d’injustice et d’impuissance. Certains ont eu leur entreprise brûlée, ou subissent les conséquences économiques [de la crise] sans qu’ils n’en soient responsables", pointe Léa Dell'Erba, psychologue clinicienne au sein de l'APESA-NC, initialement créée pour faire face aux idées suicidaires parmi les entrepreneurs.

La praticienne insiste sur la nécessité de sortir les patients d'une forme d'isolement. "Le chef renvoie l'image d'un leader qui porte tout, qui est responsable des emplois de sa société. Il peut s'enfermer dans une souffrance où il doit faire face. Il faut qu'il dépose ses émotions, ses ressentiments, car une fois libéré, il peut penser les choses différemment", conclut Léa Dell'Erba.

Une démarche qui concerne de plus en plus de personnes sur le territoire. Alors qu'ils n'étaient qu'une quinzaine à toquer à la porte de l'APESA avant les émeutes, les chefs d'entreprise sont désormais plus d'une quarantaine.

