CYBERCRIMINALITÉ. Que faire en cas de tentative de hameçonnage ?

"Une campagne de phishing, ou hameçonnage, est en cours, visant les habitants de Nouvelle-Calédonie", prévient la gendarmerie, qui a vu des habitants inquiets se présenter à la brigade de Nouméa.

"Imaginez quelqu'un qui va à la pêche : il met plusieurs lignes à l'eau. Quand la première sonne, cela signifie qu'il a ferré un poisson. L’hameçonnage, c'est ça : vous envoyez un maximum de mails. Et les premières personnes qui répondent, vous les gérez individuellement parce qu'elles sont entrées en contact." Le major Frédéric Pham coordonne la cellule cyber de Nouméa, qui effectue une veille sur les réseaux sociaux et tout ce qui se rapporte à la cybersécurité.

Une fois le contact établi, "il y a une plus grande facilité, par la suite, au cours d'une conversation, à mettre en place une arnaque pour soutirer de l'argent, faire des virements rapides sur des comptes qui disparaissent aussi vite qu'ils ont été créés pour l'occasion. Ou récupérer des identifiants et des mots de passe de compte bancaire, de messagerie..."

Pistés comme "ayant surfé sur des sites à caractère pédopornographique"

Le matin de ce jeudi 3 avril, quatre personnes se sont présentées à la caserne Meunier, rue Frédéric-Surleau à Nouméa. En tout, cinq signalements sont parvenus à la gendarmerie. "Elles avaient reçu des mails leur indiquant qu'elles avaient été pistées et détectées comme ayant surfé sur des sites à caractère pédopornographique, explique le major Pham. Et que si elles ne répondaient pas très vite aux mails qui leur étaient envoyés avec des semblants de coordonnées officielles de personnel de la gendarmerie, voire même des services de l'administration centrale à Paris, elle pouvait faire l'objet de poursuites dans les 72 heures."

C'est un contenu anxiogène qui a amené ces personnes à venir nous signaler les faits à la caserne Major Frédéric Pham, coordonnateur de la cellule cyber de la gendarmerie de Nouméa

Ne pas répondre et signaler

Les gendarmes ont l'habitude de recevoir ce genre de campagne d'escroquerie, dans l'Hexagone et en outre-mer. "Il ne faut absolument pas répondre à ce genre de message. Par contre, il faut le signaler, précise le major Robert Kerizoret, le cyber-enquêteur permanent de Nouméa. Il existe deux sites pour cela : cybermalveillance.gouv.fr et magendarmerie.fr."

En vous rendant sur ces sites, "vous serez accompagné, assure le major Pham. Vous allez pouvoir signaler ce qui vous arrive, en détail. Et vous aurez un interlocuteur physique, pas un robot. C'est bien une personne, de l'institution cybermalveillance qui est reconnue comme un établissement public, ou de la gendarmerie, qui entrera en contact avec vous, avec un clavardage."

Une quarantaine de cyber-enquêteurs de proximité sur le Caillou

En Nouvelle-Calédonie, il y a "quatre cyber-enquêteurs à Nouméa, et on a une quarantaine de cyber-enquêteurs de proximité, disséminés sur tout le territoire, détaille le major Kerizoret. Donc, pour les victimes ou ceux qui sentent que quelque chose se passe sur leur réseau informatique, n'hésitez pas à prendre contact avec la gendarmerie locale et les personnes vont vous aiguiller."

Ce phénomène existe au niveau national. "Si l'affaire présente un caractère sériel, ou si l'on peut identifier au plus haut niveau les responsables de ce genre d'attaque, on en réfère au service central. Il s'agit du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, pour le ministère de l'Intérieur. Ce service centralise toutes les demandes et fait les recoupements afin de faire jouer le réseau de coopération internationale, en vue d'arrêter ces escrocs qui peuvent générer énormément d'argent, conclut le major Pham.