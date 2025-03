Décès de l'Australien à l’anticorps rare qui a aidé à protéger 2,4 millions de bébés

Un Australien dont le plasma contenait un anticorps rare, qui a contribué à protéger quelque 2,4 millions de bébés, est mort à l'âge de 88 ans, a appris l'AFP mardi auprès de la Croix-Rouge locale.

Un Australien anonyme ? Pas vraiment. James Harrison dispose d’une page dédiée dans l’encyclopédie Wikipédia et il a été surnommé “Man with the golden arm”, “l’homme au bras d'or”. Sa célébrité, il la doit à ses innombrables dons de plasma sanguin et au fait qu’il était porteur de l’anticorps Anti-D.

Plus de mille dons de plasma

Celui-ci permet de lutter contre la maladie hémolytique du foetus et du nouveau-né (HDFN), qui voit les anticorps de certaines femmes enceintes attaquer le bébé. Au cours de sa vie, l'homme a donné son plasma 1 173 fois. De quoi permettre la confection de médicaments pour 2,4 millions de grossesses, selon Lifeblood, la branche de la Croix-Rouge australienne en charge des produits biologiques.

Un “héritage incroyable”

Pendant soixante-quatre ans, jusqu'à sa retraite en 2018, James Harrison n'a pas manqué un seul rendez-vous de don de plasma, a souligné Lifeblood. Son dirigeant, Stephen Cornelissen, a salué l'"héritage incroyable" laissé par le donneur, qui a reçu en 2019 la médaille de l'ordre d'Australie.

Je ne suis pas spécial et j’espère que c’est un record que les gens battront. James Harrison, donneur de sang australien plus qu’émérite

“Très fier d'avoir sauvé tant de vies”

Son plasma avait permis que la grossesse de sa propre fille, Tracey Mellowship, se déroule sans incident. De cette façon, "il laisse derrière lui une famille qui n'aurait peut-être pas existé sans son précieux don", a-t-elle relevé dans la presse locale. "Il était très fier d'avoir sauvé tant de vies sans effort. Il était heureux que des familles, comme la nôtre, aient pu exister grâce à sa gentillesse", a-t-elle ajouté.

Rares donneurs

Quelque 17% des grossesses nécessitent un apport en Anti-D. Mais les donneurs disposant de cet anticorps sont rares, selon le gouvernement australien. James Harrison s'est éteint dans son sommeil le 17 février, dans une maison de retraite de Western australia.