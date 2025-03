DÉCRYPTAGE. Avenir institutionnel : quelle place pour les provinces ?

NC la 1ère revient cette semaine sur les hypothèses du document remis par Manuel Valls aux délégations politiques à l'issue de la visite. Parmi les principaux points, celui de la gouvernance pourrait amener des changements majeurs dans l'organisation des provinces et leurs prérogatives.

Depuis 1988 et la signature des accords de Matignon, les trois provinces - Îles, Nord et Sud- sont au coeur du dispositif institutionnel. Ces collectivités se chargent déjà nombreux secteurs, tels que l'enseignement primaire public ou les actions sanitaires et sociales.

Et de nouvelles prérogatives pourraient prochainement leur être attribuées : dans le document communiqué par Manuel Valls, si l'une des trois pistes suggère un statu quo, les deux autres consistent à rendre les provinces plus autonomes à travers un mécanisme de différenciation.

Autonomie plus ou moins grande

Sur le papier, la première de ces deux hypothèses n'apporterait pas de changement majeur : seule l'autonomie économique et fiscale des provinces serait renforcée, sans plus de détails pour le moment. La seconde hypothèse, promue depuis quelques années déjà par l'intergroupe Loyalistes et désormais aussi le Rassemblement, milite quant à elle pour un système radicalement différent de celui en place aujourd'hui.

La fiscalité serait purement et simplement transférée aux provinces. Un mécanisme serait également mis en place pour pouvoir leur attribuer toutes les compétences de la Nouvelle-Calédonie, à quelques exceptions près (transport aérien international, établissements hospitaliers, météorologie par exemple). En parallèle, la police de proximité et la prévention de la délinquance deviendraient des compétences provinciales.

"On n’a pas les mêmes besoins fiscaux en province Sud et en province Nord ou province des Îles. On n’a pas les mêmes besoins même en termes de droit du travail. Et on n’a pas la même relation au travail", estimait sur notre antenne la cheffe de file des Loyalistes Sonia Backès il y a quelques jours.

Quelle clé de répartition ?

Mais alors comment serait financé le renforcement de ces compétences ? Certaines délégations proposent de modifier la clé de répartition des dotations aux provinces, volontairement déséquilibrée depuis 1998 pour favoriser le développement des provinces Nord et des Îles.

Les recettes fiscales sont réparties de telle manière à ce que -tout en accueillant les 3/4 de la population- la province Sud ne récupère que 50% de dotations de fonctionnement, contre 32% pour le Nord et 18% pour les Îles. Pour les dotations d'équipement, la province Sud comptabilise 40%, tout comme la province Nord, contre 20% pour la province des Îles.

"La répartition en fonction des seuils démographiques prend juste en compte les populations. Il y a d'autres éléments que l'on peut prendre en compte, comme la réalité géographique, le fait que les déplacements soient plus ou moins difficiles et que, mine de rien, même si on a moins de population, les besoins de services peuvent être les mêmes", note Nicolas Font, maître de conférence à l'UNC.