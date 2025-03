DÉCRYPTAGE. Avenir institutionnel : vers une refonte des institutions ?

NC la 1ère revient cette semaine sur les hypothèses du document remis par Manuel Valls aux délégations politiques à l'issue de la visite. Des pistes qui laissent entrevoir une refonte du gouvernement et du Congrès.

Comment évoluera la gouvernance du territoire calédonien dans les prochaines années ? Au-delà des provinces, le document de travail remis par Manuel Valls à l'ensemble des délégations politiques laisse entrevoir de possibles changements majeurs concernant d'autres institutions importantes : le gouvernement et le Congrès.

Le gouvernement

Concernant l'exécutif, trois hypothèses sont mises en avant. Première option : un statu quo complet, préservant le principe de collégialité et l'élection du gouvernement par le Congrès. Un processus que la deuxième piste prévoit de supprimer, lui préférant la désignation de ses membres par les assemblées de province, sans préciser le mode de scrutin.

Dans cette hypothèse, le Sud compterait 6 représentants, il y en aurait 3 pour le Nord et 2 pour les Îles. Les membres ainsi élus désigneraient ensuite le président et le vice-président du gouvernement. La province Sud aurait ici un avantage clair et pourrait systématiquement placer un président issu de son assemblée, puisqu'elle détiendrait la majorité des votes.

La troisième piste du document prévoit d'autres évolutions, tout en appuyant certains principes. La collégialité et la solidarité resteraient de mise. Le nombre de "ministres" serait en revanche revu à la hausse : alors qu'ils ne peuvent qu'être 5 à 11 aujourd'hui, la fourchette passerait entre 11 et 15.

Le président serait élu non plus par le gouvernement mais directement par le congrès. Son vice-président devrait obligatoirement faire partie de l'opposition, une règle déjà plus ou moins tacite aujourd'hui. Quant aux membres du gouvernement, ils seraient élus par le Congrès sur proposition du président.

Le Congrès

En ce qui concerne le Congrès, quatre orientations sont sur la table. La première suggère un statu quo, le maintien de 54 sièges (32 pour le Sud, 15 pour le Nord et 7 pour les Loyauté). Une répartition que la deuxième piste modifierait en faveur du Sud : il compterait 37 sièges, soit 5 de plus, contre 6 sièges pour les Loyauté et 11 pour le Nord.

La troisième hypothèse, quant à elle, ne propose pas une clé de répartition précise. Il est simplement question de la corréler à la population de chaque province, selon les chiffres du recensement tenu tous les cinq ans. Ce serait la piste la plus avantageuse pour le Sud, qui accueille les trois quarts de la population calédonienne et dominerait donc largement le Congrès. L'hypothèse prévoit par ailleurs une réduction du nombre d'élus du Congrès, sans donner de chiffres.

La proposition est plus concrète dans la quatrième piste : les élus seraient 19 de moins, passant de 54 à 35 membres. La répartition continuerait de favoriser "la surreprésentation" des provinces des îles Loyauté (5 sièges) et du Nord (10 sièges) au détriment du Sud (20 sièges).

Enfin, cela ne fait partie d'aucune des orientations, mais le nom donné au Congrès pourrait bientôt changer, consacrant le "Parlement de la Nouvelle-Calédonie". C'est en tous cas l'une des propositions de la commission internationale d'experts indépendants qui avait rendu diverses propositions sur l'évolution de l'institution en 2023.