DIRECT. Suivez la déclaration de politique générale d'Alcide Ponga, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Alcide Ponga, président du 18ème gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis janvier dernier, prononce sa déclaration de politique générale ce 20 février, au Congrès. Suivez son intervention en direct sur NC la 1ère.

Le nouveau président du gouvernement se prête, ce jeudi 20 février, au traditionnel exercice de la "DPG", la déclaration de politique générale. Alcide Ponga s'exprime au perchoir devant - entre autres - les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Le 18e président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris la parole avec une vingtaine de minutes de retard sur l'heure prévue. "Nous n'avons pas d'autres choix que de nous hisser à la hauteur de nos responsabilités", indique Alcide Ponga au début de son discours. "Nous avons peu de temps mais nous avons un cap clair", ajoute-t-il.

La priorité : restaurer les finances publiques

"Notre gouvernement ne dispose que de 9 mois avant les prochaines provinciales, c’est court", mais pas question de "colmater les brèches ni de gagner du temps", promet Alcide Ponga. "Nous avons peu de temps mais nous avons un cap clair", assure-t-il. La priorité du gouvernement : restaurer les finances publiques. "Un travail a déjà été engagé depuis plusieurs années, il faut maintenant accélérer. Rechercher partout des économies afin de consolider la puissance publique."

Il est impératif d'arrêter cette fuite en avant et de mettre un terme à cet incendie qui consume notre territoire. (...) Nous pouvons enclencher un cercle vertueux aux effets durables. Alcide Ponga

Pour lui, "retrouver la maîtrise de nos équilibres budgétaires donnera à la Nouvelle-Calédonie un pouvoir de négociation accru avec tous ses partenaires, y compris avec l’État." Mais aussi la possibilité de reconstruire efficacement. "Certains enjeux dépassent les clivages politiques, celui-ci en fait partie."

Une réforme rapide du Ruamm

Pour assainir les finances publiques et dégager des capacités d'investissement, Alcie Ponga dessine plusieurs pistes. La mutualisation des moyens entre les collectivités. "La réduction du nombre de directions d'établissements publics et par conséquent une diminution du nombre d'agents publics." Une meilleure organisation de l'administration, qui doit se "recentrer sur ses missions essentielles". Il est également question de "refonte des régimes indémnitaires en s'appuyant sur la performance des agents" ou encore de l'accélération de la dématérialisation des démarches dans tous les secteurs. Et d'une réforme du Ruamm "mise en oeuvre rapidement".

C'est une opération de sauvetage qu'il faut mener, le gouvernement devra prendre des mesures drastiques. Alcide Ponga

Si le gouvernement s'engage ne pas augmenter les impôts pour relancer l'activité, le présidnt du 18e gouvernement prévient : "l'état de nos finances nous oblige aussi à revoir, à ajuster, à optimiser certains dispositifs d’aide et d’accompagnement". Il évoque notamment une réforme des critères d'attribution des subventions. Tout en annonçant la mise en place de consultations et de plateformes numériques pour recueillir les priorités des Calédoniens. Ou encore d'un "village de solutions" pour la formation, sorte de guichet unique, avec un objectif là encore d'efficacité et de pragmatisme.

Un discours à suivre également en direct sur les antennes télé et radio de NC la 1ère.