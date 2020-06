Don du sang : des stocks encore trop bas

Initiée en 2004, la Journée mondiale des donneurs de sang est célébrée, chaque année, le 14 juin. L’occasion pour les bénévoles de sensibiliser les Calédoniens à l’importance du don du sang. D’autant que les réserves sont au plus bas.



Sheïma Riahi (C.C.) •

Des dons sous conditions

Il faut être en bonne santé : ne pas avoir eu une angine les derniers jours, ne pas avoir été chez le dentiste ou subi des soins, car ça suspend temporairement le don du sang.

-Françoise Hubbard, bénévole.

Sensibilisation aussi dans ce complexe commercial de Dumbéa. • ©Sheïma Riahi

Des besoins en forte hausse

« Seuls les Calédoniens peuvent donner aux Calédoniens. Les besoins ont augmenté de 45 % en moyenne entre 2012 et 2019. » - Gérard Joyault, président de l’association des donneurs de sang

Elan citoyen et généreux ce dimanche, à Nouméa et Dumbéa, à l’occasion de cette Journée mondiale des donneurs de sang. Des bénévoles se sont mobilisés dans une galerie marchande. Avec un seul mot d’ordre : « Quel que soit votre groupe sanguin, donnez votre sang dès maintenant ! »Et pour cause, « s’il n’y a pas un donneur au départ, le malade se retrouve dans une situation critique et il risque de perdre la vie », alerte une membre de l’association des donneurs de sang bénévoles (ADSBNC). Une situation dont peut témoigner Laurence, une maman. « Mon fils a eu un cancer et quand on était en Australie ils ont demandé beaucoup de sang. Aujourd’hui, ça m’intéresse de faire un don. »Pour autant, tout le monde n’est pas en mesure de donner son sang. Seules les personnes âgées de 18 à 70 ans, qui pèsent plus de 50 kg et qui sont reconnues médicalement aptes, peuvent le faire.« Le tatouage nous oblige également à suspendre pendant quatre mois le don et il ne faut pas avoir voyagé dans certains pays. Le Vanuatu, par exemple, nous oblige à suspendre le don du sang quatre mois, à cause des risques d’attraper le paludisme. Il y a d’autres pathologies qui peuvent contre-indiquées. Il faut donc en parler au médecin du (centre de) don. »Pas de don possible ce dimanche, mais une campagne de sensibilisation indispensable car les réserves de sang sont au plus bas en Calédonie.Aujourd'hui, il faut donc trouver davantage de donneurs pour répondre à tous ces besoins, créés notamment par les nouvelles offres de soins du Médipôle et de la clinique Kuindo-Magnin. « On a des difficultés à avoir des donneurs réguliers, relève Gérard Joyault. Certains ont donné mais ils ne donnent plus et ne savent pas pourquoi ils ont arrêté. Nous sommes donc là pour leur dire de continuer car on a vraiment besoin de sang. »Près deen Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.