Économie sociale et solidaire : le Cese favorable à un cadre pour le secteur

Avis positif du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sur la proposition de loi de pays relative à l'économie sociale et solidaire, le 6 janvier. Celle-ci vise à définir le secteur pour permettre la relance économique.

Dave Waheo-Hnasson, Sophie Boltz et Coralie Cochin •

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a donné un avis favorable concernant la proposition de loi de pays relative à l'économie sociale et solidaire. Une proposition déposée sur le bureau du Congrès par Naïa Wateou, du groupe les Loyalistes. Objectif : donner une définition commune de ce secteur afin de participer à la relance économique. Cette économie est particulièrement dynamique et résiliante, comme on l'a constaté lors de la crise sanitaire.

C'est ce qu'explique Pascale Daly, la vice-présidente de la Commission du développement économique, de la fiscalité et du budget au Cese :

©nouvellecaledonie

On a vu une émergence de cette économie pendant la crise Covid où les gens se sont organisés en association, pour pouvoir justement continuer à vivre. Pascale Daly, vice-présidente au Cese

C’est un modèle économique différent, comme le signale Pascale Daly, "puisque tous les fonds sont réinjectés dans l’association pour ensuite la faire grossir et se développer".



L'ESS en quelques chiffres

Voici quelques éléments clés de l’économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie :

elle inclut toutes les activités fondées sur le principe de solidarité, d’utilité sociale et environnementale.

elle englobe majoritairement les associations mais aussi des mutuelles, des coopératives et des structures traditionnelles et coutumières et certaines entreprises.

c’est 1, 7 % du PIB (produit intérieur brut).

elle génère 8 % d’emplois dans le privé.

presque 7 salariés sur 10 sont des femmes.





Inspirée de la loi Hamon en Métropole

Pour définir l'économie sociale et solidaire, le groupe Les Loyalistes s'est inspiré de la loi de l'ancien ministre socialiste Benoît Hamon de 2014. Selon Naïa Wateou, présidente de la commission du développement économique à la province Sud, il s'agit avant tout "d'une économie de la dignité". "C’est une autre manière d’entreprendre en plaçant l’humain au centre du dispositif, au lieu du tout profit."

Dans cette proposition de loi, les GDPL sont intégrés au dispositif afin de développer l’économie sociale et solidaire sur terres coutumières.

Ce modèle ne vient pas en compétition avec le modèle économique que l’on connait aujourd’hui mais vient complémenter cette économie. Naïa Wateou, présidente de la commission du développement économique à la province Sud.

Reconnaître les acteurs de cette économie de la solidarité

Si l'économie sociale et solidaire s'est manifestée de manière beaucoup plus visible pendant la crise sanitaire, elle est loin d'être nouvelle. Elle "existe en France et en Europe depuis plus de 200 ans et je pense qu’en Océanie, elle existe depuis beaucoup plus longtemps", poursuit Naïa Wateou.

Preuve du poids de cette économie, elle représente 1,7 % du PIB, quand la part de l'agriculture est d'1,4 du produit intérieur brut.

Aujourd’hui, par le biais de cette loi, on a une reconnaissance des acteurs et on a surtout une intégration dans le tissu économique, de toute cette richesse. Naïa Wateou, élue à la province Sud

"On est sur de la création d’emplois, de valeurs, explique l'élue provinciale. On est aussi sur une redistribution des dividendes et des services, qui est essentielle à la relance économique, notamment."

Cette proposition de loi doit désormais être examinée au Congrès. Naïa Wateou et son groupe espèrent ensuite que cette dynamique sera "portée par les provinces", qui disposent de cette compétence en matière de développement économique. "A mon sens, conclut l'élue, l’économie sociale et solidaire ne se développera pas de la manière en province Sud, en province Nord et en province Iles."

Naïa Wateou était l'invitée du JT de Stéphanie Chenais le vendredi 6 janvier.