Ingérences étrangères : “Nous allons être actifs et nous le sommes déjà” assure Manuel Valls

A l’occasion d’une rencontre, ce vendredi matin, entre le ministre des Outre-mer et l’ambassadrice de la France dans le Pacifique, Manuel Valls a rappelé la détermination de l’État dans la lutte contre toutes les opérations d’ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie.

En cette septième journée de visite ministérielle, Manuel Valls a débuté sa matinée par un petit-déjeuner en compagnie de l’ambassadrice de la France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. L’échange a duré près d’une heure au sein de la résidence du Haut-commissariat. L’occasion d’évoquer les défis de la région, de plus en plus menacée par l’expansionnisme chinois et la compétition sino-américaine. “Grâce à la Nouvelle-Calédonie, la France se déploie et développe les relations dans cette région du Pacifique. Il y a des enjeux considérables autour du réchauffement climatique, des coopérations dans le domaine de l’énergie, de l’économie, sur le plan universitaire et sur le plan diplomatique.”

“C’est inacceptable”

Manuel Valls met également en garde les élus calédoniens contre les manœuvres exercées par des pays tels que l’Azerbaidjan, accusé d’instrumentaliser les tensions en Nouvelle-Calédonie en soufflant sur les braises. “Nous n’accepterons pas que des élus politiques se rapprochent de pays qui nuisent aux intérêts stratégiques de la France, à nos intérêts vitaux, avec la volonté de diviser et de créer des conditions qui cherchent à nous affaiblir.” Et de poursuivre, “c’est tout le contraire qui en découlera c’est-à-dire l’affirmation très forte d’une présence ici en Nouvelle-Calédonie, un lien étroit entre la Nouvelle-Calédonie et la France et la coopération d’une présence dans le Pacifique.”

“Que chacun le comprenne bien, l’opinion a liberté de parole et de pensée, d’action, de réfléchir sur les questions internationales sont totalement préservées. En revanche, participer à des forums, à des actions, dont le but est de nuire aux intérêts stratégiques de la France ici comme ailleurs, ça c’est inacceptable et l’État français mettra tous les moyens pour l’empêcher.”

Des journalistes calédoniens à Bakou

Une déclaration qui intervient alors que deux journalistes calédoniens, Kelinda Bouacou de la radio loyaliste RRB et André Qaeze de la radio indépendantiste Djiido, ont accepté un voyage en Azerbaïdjan. Une “formation” du Baku initiative group (BIG) offerte à toute une délégation de reporters ultramarins. De quoi faire réagir le ministre des Outre-mer.

“L’Azerbaidjan, en mettant les moyens, cherche non seulement à influencer le débat politique, mais aussi à utiliser des moments de crise comme celui que la Nouvelle-Calédonie a vécu. C'est ça une politique de déstabilisation. Réclamer plus de démocratie, plus de protection avec un pays qui ne pratique ni la démocratie et a mené une véritable épuration ethnique dans le Haut-Karabah qui s’en est pris à des populations qui étaient installées depuis des années, montre bien que ses intérêts ne sont pas la protection de je ne sais qui ici mais c’est de nuire à la France et je condamne toutes ces initiatives. Nous allons être actifs et nous le sommes déjà” a-t-il conclu.