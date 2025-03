Journée internationale des droits des femmes : retour sur deux événements, l'un à Dumbéa et l'autre à Canala

En ce 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes a réuni en Nouvelle-Calédonie des initiatives inspirantes qui célèbrent les femmes. Entre initiatives locales et actions institutionnelles, cette journée a mis en lumière la diversité des parcours et la force des engagements pour l'égalité.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs événements ont été organisés sur le territoire. Parmi eux : à Dumbéa, une initiative du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a visé à promouvoir l’égalité et la reconnaissance des femmes dans tous les domaines tandis qu’à Canala, l’accent a été mis sur l’autonomie économique par l’entrepreneuriat local.

À Dumbéa : une initiative gouvernementale pour l’égalité

À Dumbéa, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a lancé une initiative visant à valoriser les parcours féminins et à lutter contre les inégalités. Pour marquer cet engagement, un giratoire a été inauguré en hommage à Olympe de Gouges, figure emblématique du féminisme et auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Les échanges ont également abordé des inégalités concrètes, comme "un écart salarial de 20 % sur certains postes" et "une sous-représentation des femmes dans diverses instances", a rappelé Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge notamment de l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’événement a réuni diverses associations et personnalités engagées, rappelant que la lutte pour l’égalité ne s’arrête pas en une seule journée. Prochainement, le gouvernement s'engage à réévaluer le prix des protections hygiéniques à l'import pour lutter contre la précarité menstruelle, autrement dit leur santé.

À Canala : l’entrepreneuriat comme moteur d’autonomie

Dans la tribu de Kuinet, Clarisse Tonchane incarne l’autonomisation économique de la femme avec 25 ans d’expérience. En gérant un gîte et en commercialisant ses produits locaux au marché, elle démontre qu’il est possible de vivre dignement et de réinvestir dans ses projets grâce aux ressources du territoire.

Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée spéciale, un événement a rassemblé les 17 fédérations de femmes de la province Nord, qui y ont partagé leurs expériences et échangé sur la transformation des activités de proximité en véritables projets économiques durables.

