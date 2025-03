L'agenda sorties du 14 au 20 mars 2025 : dictée du Pacifique, portes ouvertes au centre Tjibaou, Mégarex party ou concerts pour la Saint-Patrick

Partager :

La parole et la lecture sont à l’honneur, entre la dictée du Pacifique à Nouméa, la semaine de la langue française et le lancement de "Go manga !" à Dumbéa. Le centre Tjibaou fait ses portes ouvertes. La Mégarex party célèbre la scène hip hop. Et les concerts se multiplient pour la Saint-Patrick.

Affiche variée, pour la mi-mars. On peut jongler avec les mots, visiter les coulisses du centre Tjibaou, vibrer au Rex, écouter de la musique irlandaise, aller voir une pièce… NC la 1ère déroule le programme.



Semaine de la langue française et de la francophonie Quel sera le texte choisi pour la dictée du Pacifique organisée par l’Alliance Champlain, association qui fête ses quarante ans ? L’an dernier, il venait d’un roman de Roland Rossero. Réponse samedi 15 mars :

- à l’hôtel de ville de Nouméa , à partir de 13h30 ;



- au Dock socioculturel de Païta , à partir de 14 heures.





À Dumbéa , la médiathèque relaie l'opération "Dis-moi dix mots sur la planète" à travers une exposition et des jeux, du vendredi 14 au samedi 22 mars.

, la médiathèque relaie l’opération "Dis-moi dix mots sur la planète" à travers une exposition et des jeux, du vendredi 14 au samedi 22 mars. À Nouméa , au Faubourg-Blanchot, la maison Célières accueille une matinée d’animations pour les enfants mercredi 19 mars, de 9 heures à midi. C’est organisé par le Creipac et l’association Témoignage d’un passé. Avec une chasse au trésor sur le thème "Dis-moi dix mots", un atelier reliure, un autre dédié aux océans et des contes (à partir de huit ans ; inscriptions au 77 83 73 ou par courriel à animatup@gmail.com).



La même maison Célières reçoit une soirée destinée à "apprécier la richesse et les surprises de la langue française", vendredi 21 mars, de 17 heures à 21 heures : atelier sur l'histoire des lieux, activité entre le « vieux français » et le français d'aujourd'hui, écriture à la plume… (gratuit ; à partir de quatorze ans).





Bienvenue au centre Tjibaou La journée s’annonce chargée. Samedi 15 mars, de 9 heures à 16 heures, le centre culturel Tjibaou fait ses portes ouvertes, à Nouméa, du côté de Tina. Les lieux se laissent découvrir à travers : des visites guidées (bâtiments, coulisses de la médiathèque, réserves du Fonds d’art contemporain kanak et contemporain) ;

des échanges avec l’artiste Steeve Hoane ;

des animations (chant, contes, danse, musique) ;

des ateliers (dessin, peinture…) ;

un village des enfants, etc. La seizième Mégarex party Bonne énergie garantie, à la Mégarex party ! Sa seizième édition déboule au Rex Nouméa samedi 15 mars, à partir de 18 heures. Plus d’une heure de spectacle et un coup d’œil dans le rétro. Le mouvement hip hop reçoit, avec le New wave crew, B.O.M, Astro en maître de cérémonie, Nexus, mais aussi des défis, des extraits dansés par la troupe Nyian et joués par Pacifique et compagnie. Entrée gratuite pour les adhérents ou 1 000 F pour les autres (renseignements au 28 26 29). Coup d’envoi de "Go manga !" Déjà la treizième édition du concours "Go manga !" organisé à Dumbéa. Pour son lancement, journée d’animations gratuites à la médiathèque, samedi 15 mars, de 9 heures à 16 heures. Découvrez l’origami, jouez aux cartes One piece, tentez les haïkus ou plongez dans un ouvrage de la mangathèque. Le festival "Go manga ! " à proprement parler est prévu samedi 24 mai. Dans le sillage du 8 mars Elle joue les prolongations, la Journée internationale des droits des femmes. À Koumac, à la salle polyvalente, samedi 15 mars, à partir de 17 heures, soirée de défis, de jeux et d’animations. Il fallait s’inscrire avant le 13 mars, renseignement au 86 10 90.



À Dumbéa, mardi 18 mars, le centre aquatique ouvre ses portes aux femmes et leur propose des activités gratuites. À Boulouparis, à la mairie, samedi 22 mars, de 8 heures à midi (conférence et échanges autour de la femme entrepreneure). Les spectacles Une "farce burlesque musicale" est servie au Conservatoire, à Nouméa, sur la pointe de l’Artillerie : ce sont les Funérailles d’hiver, par la compagnie L’Eau salée, samedi 15 et dimanche 16 mars (tarif, 2 100 F à 2 500 F).

Le Théâtre de poche situé au Centre d'art de Nouméa ouvre sa saison 2025 avec une pièce dont le nom attire l'attention : "Moi aussi je suis Catherine Deneuve". Une histoire de famille présentée comme "grinçante", "drôle" et "musicale". Créée par Pierre Notte, elle est jouée par la compagnie Art'scénic, les jeudi 20, vendredi 21, jeudi 27 et vendredi 28 mars à 19 heures. Mais aussi les samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 mars (à partir de douze ans ; tarif, 1 200 F à 2 000 F).

Gala de danse un peu hors saison, au centre culturel du Mont-Dore. Celui de l'école de danse tahitienne Ori Tahiti Mehiti, samedi 15 mars, à 18 heures et dimanche 16 à 13 heures (tarif, 2 800 F). Prévu l'an dernier et reporté, il s'appelle : Amui i Soto i te ori, "Unis dans la danse".

Des dates ont été ajoutées pour le spectacle Les Nickel boys de la compagnie Caravane Spoutnik, à Nouméa, au théâtre de l’Île. Il reste vendredi 14 mars, à 19 heures, mais c'est complet .

. Madame Marguerite, spectacle "seul-en-scène tragicomique", est à nouveau joué les vendredi 14 et 21 mars, à 19 heures, à l’Art factory de Nouméa (tarif, 2 200 F ; déconseillé avant quatorze ans).

Pacifique et compagnie présente sa nouvelle création. Voleurs de pardons, sur un texte de Sosthène Desanges, se joue au Rex Nouméa vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mars, puis vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars, à 19 heures. Un spectacle qui propose une réflexion sur la jeunesse du pays (tarif, 1 800 F à 2 500 F). Une Saint-Patrick en musique La Saint-Patrick, patron de l’Irlande, est fêtée le 17 mars. L’idée n’est pas d’encourager à boire de l’alcool, mais de signaler une série de concerts sous le nom d’"Irish call". Vendredi 14 mars, dès 16 heures, au Pub de l’Endroit, à la Baie-des-Citrons, le groupe de métal celtique Void call

Vendredi 14 mars, à 20 heures, à la Case baie de l'Orphelinat, All ink.

Vendredi 14 mars, à 20 heures, à La Guinche, Baie-des-Citrons, Nico Manroe and the machine.

Samedi 15 mars, de 19h30 à 23h30, au Single fin, à la Baie-des-Citrons, The groovin’ mozs et Captain Cook.

Samedi 15 mars, à 20 heures, à la Cocotte à l’Anse-Vata, Void call.

Samedi 15 mars, dès 18 heures, Happy Saint-Patrick’s day au complexe du Village : Sushi train, Full bordel et Nico Manroe and the machine.

Dimanche 16 mars, à 18 heures, aux 3 Brasseurs, Country bothers.

Dimanche 16 mars, à 17h30, au MV lounge de la Baie-des-Citrons, Sandy factory sunset.

Dimanche 16 mars, à 18h30, à La Barca de la Baie-des-Citrons, Nivane & the Patchaï.

Lundi 17 mars, à 18 heures, au Q20, Groovhub. De son côté, le Collectif des descendants d'Irlandais de Nouvelle-Calédonie célèbre le 17 mars avec la Session irlandaise et le Cercle celtique de Nouméa : messe à la cathédrale à 17h30, musiques et danses dès 18h30 au Bout du monde. Les autres concerts Le chanteur Ritchy est à entendre au Bilboquet plage de Nouméa, à l'Anse-Vata, jeudi 13 mars, à 19 heures.

Ambiance feutrée et groovy avec le duo Pink Cotton, à l'Art factory de Nouméa, vendredi 14 mars, à 20 heures.

Apéro-concert au restaurant Les Sales gosses, à Nouméa, entre l’Artillerie et l’Orphelinat, avec OLiTone, vendredi 14 mars, à partir de 17 heures.

Pakahua joue sa musique du Pacifique aux 3 Brasseurs, vendredi 14 mars, à partir de 19 heures.

Mya and family aux 3 Brasseurs, samedi 15 mars, à partir de 19 heures.

Le concept "I love sundayz" du Méridien de Nouméa, à l’Anse-Vata, revient le dimanche 16 mars, de 11 heures à 21 heures, avec le DJ australien Liam Sieker, de Melbourne. Egalement aux platines, les DJ locaux Spy, G.O.S, Cookie, Scu:D et TôM (tarif en revente, 2500F). Les livres Animation "Bébé lecture" sur les amis et l’amitié, à Nouméa, dans les locaux de. À la bibliothèque Bernheim rue Anatole-France, mercredi 19 mars, à 10 heures. Pour les tout-petits jusqu’à cinq ans.



Les expos "Un point c'est fou saison 3", de Patricia Blondy, alias "La Forêt du DJ", est à la galerie nouméenne In situ, jusqu'au lundi 24 mars.

À Dumbéa, l’exposition "Destin de femmes" est visible à la maison de la jeunesse jusqu’au 3 avril.

Le château Hagen de Nouméa reçoit l’exposition “Elle”, composée d’objets historiques de la collection Costes et d’œuvres du fond d'art contemporain de la province Sud. Gratuite et ouverte à tous, elle se tient jusqu’au samedi 12 avril. Au cinéma Clin d’œil à la cérémonie des Oscars, au cinéma Origin de Dumbéa. Il diffuse la comédie dramatique Anora, de Sean Baker, samedi 15 mars à 13 heures, et dimanche 16 mars, à 20h20 (VOST). Elle a remporté cinq Oscars cette année dont celui du meilleur film. Il projette aussi Flow, de Gints Zilbalodis, Oscar du meilleur film d’animation, samedi 15 mars à 10h45, et dimanche 16 mars à 15h40 (VF).

L’Origin cinéma marque également la Journée mondiale des mathématiques, samedi 15 mars à partir de 14 heures : ateliers ludiques et gratuits d’échecs, de Rubik’s cube, de tangram ou de robotique, puis à 18 heures, séances du film Les Figures de l’ombre, par Théodore Melfi (VOSTF).

Un Ciné-débat autour du film Mon inséparable a lieu mercredi 19 mars à partir de 18h10, au Cinécity, à Nouméa. Séance gratuite offerte par le collectif Handicaps, puis débat.

Avant-première du film comédie musicale de Disney Blanche-Neige, par Marc Webb, jeudi 20 mars au Cinécity de Nouméa, à 18h25 en VF et à 18h45 en VO. À l’Origin cinéma de Dumbéa à 19 heures, en VF.

Dans le genre « expérience de cinéma », le Cinécity a programmé le concert Hans Zimmer and friends : le diamant du désert, jeudi 20 mars, à 18h50. Zimmer a signé des musiques dans les films Dune, Gladiateur, Interstellar ou encore Le Roi lion (VO). La nature La plantation de deux mille plants de maquis minier est prévue au Mont-Dore, dans le bassin de La Coulée, samedi 15 mars.

À Nouméa, la Maison de la biodiversité, au parc urbain de Sainte-Marie, propose de participer à une fresque autour du gingko biloba, les mercredi 19 et 26 mars, à 15 heures (gratuit).

Toujours à la Maison de la biodiversité, une conférence est prévue jeudi 20 mars, à 18 heures, sur la flore archaïque de Nouvelle-Calédonie. Elle est proposée par l’association Endemia, avec l’Office français de la biodiversité. Mais aussi… À Koné, une journée de partage est proposée à l’espace Les Flamboyants par le centre d’entraînement Xapetaa, samedi 15 mars, de 8 heures à 18 heures. Sur le thème : "C’est quoi ta coutume ?" Il y a mercredi pédagogique, le 19 mars. Toutes sortes d’activités sont proposées aux enfants : découvrir le métier de pépiniériste à Koumac (pour les trois-onze ans, 1500 F la journée, inscription à la caisse des écoles).



Les soldes d'été continuent, jusqu'au dimanche 23 mars.





