L'agenda sorties du 4 au 10 avril 2025 : contes, "Nuits de l'horreur", journée de la licorne ou vide-greniers

Direction les vacances de Pâques, pour les petits et les grands qui ont la chance d'en profiter. Elles coïncident avec le début de Lisapo, l'événement dédié aux contes. Les cinémas du Grand Nouméa rivalisent d'horreur. Le centre Tjibaou mise sur l'artisanat au féminin. La place des Cocotiers retrouve son vide-greniers…

Les vacances d'avril sont arrivées et ça se voit à l'agenda, à travers les rendez-vous proposés aux enfants, aux adolescents et aux familles plus largement. Du conte, des projections spéciales, des spectacles. Mais aussi des marchés, des soirées, un hommage à Carlos Santana, de nouvelles expos, des visites guidées… Et comme pour fermer la parenthèse de la rentrée, un grand vide-greniers.

La lune du conte brille en avril

Les conteurs du Nord, réunis dans l'association Tägadé, portent Lisapo, la lune du conte. Venez partager leurs histoires, "avec des plats, des boissons, des fruits" :

mardi 8 avril, à 18 heures, au quartier Bosquets de Koné ;

mercredi 9 avril, même heures, à la tribu de Pwaï (Sainte-Marie), à Pouébo ;

samedi 11 avril, à 14 heures, à la maison de quartier de Dumbéa-sur-mer ;

dimanche 12 avril, à 10 heures, à la salle actuelle de la bibliothèque Bernheim, etc.







Deux marathons de films d'horreur

Certains comptent bien faire les deux ! Les cinémas de Dumbéa et de Nouméa célèbrent les vacances d'avril par une "Nuit de l'horreur".

Le cinéma Origin plonge dans l'angoisse et le thriller en premier vendredi 4 avril, de 20 heures à 8 heures du matin. Et c'est déjà complet ! Dix films cultes sont à l'affiche. Au choix ? Massacre à la tronçonneuse, Entretien avec un vampire, Le Silence des agneaux, L'Exorciste, Les Dents de la mer, It follows, Paranormal activity, Halloween, Get out et Sans un bruit.

Le Cinécity prend le relais samedi 5 avril, de 18 heures à minuit, avec trois films : The Monkey, Alien et Longlegs (tarif, 1 500 F en prévente, 2 000 F le jour même).

Interdit aux moins de douze ans.













D'autres films

Samedi ABC au cinéma de Bourail, le 5 avril, à partir de 17 heures : concert du groupe VSKAP (ska, reggae, fusion) et projection du film La Pie voleuse de Robert Guédiguian (tarif, 1 000 F à partir de douze ans; repas proposé par l’association Notre-Dame de Boregahou, à 2 000 F).

Dimanche 6 avril, la projection du drame italien, français Prima la vita, à 17 heures, au Cinécity, est suivie d'un débat (film en VOSTF).

Séance seniors du film Saint-Ex, de Pablo Agüero, au Cinécity, mardi 8 avril, à 5 heures (la place à 600 F ; pour les plus de soixante ans).

Le 9 avril, c'est la journée mondiale de… la licorne, si si ! Le centre culturel du Mont-Dore marque le coup en projetant deux films d'animation, à 13 heures ou à 18 heures. Le court-métrage franco-belge La Licorne, de Rémi Durin (2016) et Princesse dragon, d'Anthony Roux et Jean-Jacques Denis (2021). Tarif, 300 F à 500 F.

Une projection débat"Doc'océan" est dédiée aux Hommes du large, documentaire d'Emilie Baptiste, au Cinécity, jeudi 10 avril, à 17h50. Pour les dix ans du parc de la mer de Corail.

Informer, expliquer, faire réfléchir à des sujets de société : c’est le but de l’’association Cinécitoyen qui le fait à travers les films. Première projection débat de l’année, Un monde d’allergiques, projeté à Nouméa, dans l’auditorium de la province Sud, mardi 8 avril, à 18 heures. Après le documentaire de Cosima Dannoritzer (2021, cinquante-deux minutes), place aux échanges sur le thème “ Pourquoi notre système immunitaire s’emballe-t-il ?” Entrée libre pour les adhérents, adhésion 3 000 F (renseignements au 91 02 54).

Avant-première du documentaire Retour en piste, consacré au champion de motocross Wilrick Cabanilles, au cinéma de Dumbéa, jeudi 10 avril, à 17h30 (inscription gratuite en ligne).

Artisanat au féminin

Nouveau rendez-vous, au centre Tjibaou ? Son faré du bord de mer abrite le "samedi culturel de femme dynamique, une immersion entre traditions et modernité" le 5 avril, de 9 heures à 16 heures. Ce sera chaque premier samedi du mois. Avec des savoirs traditionnels à découvrir (vannerie, teinture naturelle sur tissu), des ateliers modernes et créatifs, ou encore un marché artisanal.

Les spectacles

La Valse des vautours plane sur le Théâtre de l'île, à Nouméa, exécutée par la Fokesasorte compagnie, sur un texte et une mise en scène d'Alain Mardel. Dernière date vendredi 4 avril, à 18 heures (à partir de douze ans ; tarif, 1 700 F à 3 100 F).

Danse contemporaine, au Théâtre de poche du centre d'art. La compagnie Mââdo présente son spectacle Métis, vendredi 4 avril à 20 heures, puis samedi 5 et dimanche 6 avril, à 18 heures (tarif, 1 600 F à 2 500 F).

Le Rex Nouméa fait à son tour connaissance avec Madame Marguerite, monologue de Roberto Athayde prononcé et joué par Lucie Le Renard, sur une mise en scène de Stéphane Piochaud. Vendredi 4 avril, à 19 heures, et samedi 5, à 18 heures (tarif, 1 500 F à 2 000 F ; déconseillé avant quatorze ans).

Samedi 5 avril, au coucher du soleil (18 heures, en tout cas), c'est "Sunset impro" au parc urbain de Sainte-Marie, à Nouméa, avec la compagnie Ouh la la.



Les marchés et vide-greniers

À Dumbéa, retour du marché municipal, qui se tient sous Les Halles du cœur urbain, avec vide-grenier, samedi 5 avril, de 7 heures à midi.

À Nouméa, l'association Bien-être et harmonie Tuband organise son vide-greniers devant le collège, samedi 5 avril, de 6h30 à 12h30.

Un vide-maison se fait à Sainte-Marie, près du foyer N'Géa, au profit des personnes âgées, samedi 5 avril, de 7 heures à midi.

Le marché Saso a lieu à Magenta, entre l'agence OPT et les tours, samedi 5 avril, de 7h30 à 12h30.

Marché de l’association Solidarité RS chaque samedi matin à partir de 7h30, au parc du quartier.

À Canala, "marché agricole" à la tribu de Nanon Kenerou samedi 5 avril, de 7h30 à 17 heures.

À Païta, fête de la mer à la maison commune de la tribu de Naniouni, samedi 5 avril, à partir de 8 heures (fruits de mer, plantes, produits locaux, animation musicale).



Grand marché de fruits, légumes et plantes à Koné, à l'espace des Flamboyants, samedi 5 avril, de 8 heures à 14 heures. Il est doublé d'un vide-grenier avec l'association du marché de Koné et l'association de quartier des Cigales.



Au Mont-Dore, un marché de bord de route se tient dans la traversée de Saint-Louis, lieu-dit Saint-Sébastien, samedi 5 avril, de 8 heures à midi.



À Nouméa, la galerie commerciale Port-plaisance, à l'orphelinat, fait son marché de l'artisanat, samedi 5 avril, de 9 heures à 18 heures.

Au Mont-Dore, la Foire aux affaires revient sur le drive-in du Pont-des-Français chaque dimanche, de 6 heures à midi.

À Nouméa, vide-greniers du centre-ville, dimanche 6 avril, de 7 heures à 12h30.

À Dumbéa, marché et vide-grenier au parc fayard dimanche 6 avril, de 7h30 à 12h30.

À Moindou, marché dimanche 6 avril, de 8 heures à midi.

À Voh, Marché nocturne vendredi 11 avril, de 16 heures à 21 heures.

À Nouméa, "tropical market" sur les quais, samedi 12 avril, de 9 heures à 17 heures, et dimanche 13 avril, de 9 heures à 15 heures.







Les concerts et soirées

"Santana tribute", au restaurant On the beach de Nouméa. Carlos Santana, bien sûr, dont le talent légendaire de guitariste est salué par huit musiciens vendredi 4 avril, à partir de 18 heures : Michel Trabelsi, Mike O’Flynn, Aurélie Hamaide, Francky Lewis, Stephane Renier, Loulou Upane, Fredo Leon et Brice Prudent (tarif, 2 600 F).

Concert du groupe Zebra à Nouméa, au Bout du monde, vendredi 4 avril, à 18 heures.

Les Country brothers à La Barca, Baie-des-Citrons, vendredi 4 avril, à 19 heures.

Diez (folk, pop, rock) aux 3 Brasseurs à la Baie-des-Citrons, vendredi 4 avril, à 19 heures.

Iconic se produit au Méridien de Nouméa à l’Anse-Vata, samedi 5 avril, à 17 heures.

"Hot party" sur l'île aux Canards, à l'Anse-Vata, samedi 5 avril, de 18 heures à 2 heures du matin. Musique assurée par Styx 687, Kan3Z, DJ Silat, Metross 988 et DJ Ribeiro (tarif, 3 000 F en prévente, 3 500 F sur place).

"Reggae dub night" au District à la Baie-des-Citrons, samedi 5 avril, à partir de 19 heures. Une soirée orchestrée par le Roots kitash sound system, avec deux live showcase (Sya ainsi que Mighty cricket) et trois DJ sets (entrée, 1 000 F).

Le groupe latino Fuego ritano aux 3 Brasseurs, samedi 5 avril, à 19 heures.

Ritchy fait un passage par le Méridien de Nouméa dimanche 6 avril, à 17 heures.

Stan et Gio (musique du Pacifique) aux 3 Brasseurs dimanche 6 avril, à 18 heures.

Route 66 la joue rock à La Barca de Nouméa, dimanche 6 avril, à 18h30.

Seatizen en concert à La Bulle, dans le centre-ville de Nouméa, mercredi 9 avril, à 19 heures.

Dans l’auditorium du Conservatoire, à Nouméa, le virtuose Bertrand Cervera donne un concert de violon classique, vendredi 11 avril, à 19 heures. Il est accompagné au piano par Véronika Antoniouk (tarif, 1 600 F à 2 500 F).

Pâques en approche

"Poursuivie par des prédateurs, une tortue marine s’est réfugiée au musée pour y pondre ses œufs", vas-tu les retrouver ? Le musée maritime marque la période de Pâques avec une animation spéciale. Elle est proposée du 8 au 18 avril, du mardi au vendredi, à 10h30 et 11h30 (de trois à douze ans ; tarif, 700 F à 1000 F ; réservations au 26 34 43 ou 28 68 21.

Le livre

À la maison Célières du Faubourg-Blanchot, les Amis du livre et de la reliure ouvrent leur atelier au public samedi 5 avril, de 8h30 à 11h30. Le groupe La Petite maille est aussi là, pour une matinée de tricot et de crochet.

À la médiathèque de Dumbéa, animation "bébé qui lit", samedi 5 avril, à 10 heures, avec Lau la conteuse (de six mois à trois ans ; gratuit ; inscription au 41 43 10).

Les activités patrimoine

La Micro-folie de Dumbéa propose un atelier artistique samedi 5 avril, de 13 heures à 15 heures, dans la médiathèque : reproduire une œuvre avec divers matériaux (gratuit ; à partir de huit ans, sur inscription au 41 43 10 ou à microfolie@ville-dumbea.nc).

La maison Célières et ses jardins se visitent, mercredi 9 avril, de 15h30 à 16h45 (tarif, 500 F à 1 000 F).



À Moindou, Fort-Teremba propose à partir du mercredi 9 avril une version junior de son "escape game" : "Les Petits évadés", avec deux niveaux de difficulté : pour les huit-dix ans, et pour les onze-quatorze ans (tarif, 5 000 F par équipe). C’est tous les jours, de 9 heures à 16 heures (réservation au 44 32 71).



La nature

Le parc forestier de Nouméa vit un "dimanche enchanté", ce 6 avril. C'est le nom d'un rendez-vous mensuel qui allie nature et culture. Au programme, la pièce Le Gros monstre qui aimait trop lire à 10 heures et le conte Sève qui peut à 13h30 (entrée payante normale, spectacles gratuits).

Les expos

Le nakamal 21, à Magenta, reçoit l'expo "Plumes et fourrures", par le collectif Harii, du 4 avril au 15 mai. Visible de 15 heures à 21 heures. Ça va de pair avec le premier "nak'à dire" de l'année, vendredi 4 avril, à partir de 18 heures. Un événement dédié à l'expression (conte, spam, lecture, paroles) Avec Sylvain Lorgnier, et amis.



L'association Arcane, qui fête ses quinze ans, expose ses œuvres au parc forestier de Nouméa, du 9 au 27 avril, sur le thème "Terres, mythes et légendes". Elle regroupe une trentaine d'artistes et d'artisans, multi-arts, sculpture, poterie, peinture, aquarelle, peinture sur verre ou recycl'art. Une chasse aux cailloux peints est proposée aux enfants à l'occasion de cette expo, dimanche 12 avril.

Zyon expose au centre culturel du Mont-Dore jusqu'au 27 avril.



Le château Hagen de Nouméa reçoit l’exposition “Elle”, composée d’objets historiques de la collection Costes et d’œuvres du fond d'art contemporain de la province Sud. Gratuite et ouverte à tous, elle se tient jusqu’au samedi 12 avril.

Le médipôle de Dumbéa accueille dans son grand hall l'exposition Trames océans : exploration graphique du vivant jusqu'au 30 juin. Des photographies d'Amandine Aupetit et Magaly Boussion imprimées en grand format.



Pour signaler un rendez-vous, contactez NC la 1ère à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com