L’agenda sorties du 7 au 13 mars 2025 : 8 mars et Salon des femmes, rentrée du Mont-Dore ou "martial day" à Dumbéa

Le Salon des femmes prend ses aises à la Maison des artisans, à Nouméa. Des événements font d'ailleurs vivre un peu partout la Journée internationale des droits des femmes. Et en ce début d'année scolaire, les associations et les clubs continuent à se mettre en lumière.

Ce week-end, le 8 mars plane sur l'agenda des sorties, qui garde toutefois une belle variété !

Les femmes ont leur salon

"Osez devenir !", c'est le mot d'ordre pour l'édition 2025 du Salon des femmes. La dix-huitième, même si l'événement s'appelait l'an dernier Salon des femmes. Il retrouve à Nouméa la Maison des artisans, vendredi 7 et samedi 8 mars, de 9 heures à 18 heures puis dimanche 9 mars, de 9 heures à 17 heures. Entre les plus de 70 exposants, le partenariat avec la province Sud, les ateliers, les animations et les expo ventes, le salon couvre un grand champ de sujets, du sérieux au très léger.

Entrée et animations gratuites

La Journée des droits des femmes, tout un programme

De très nombreux rendez-vous sont ainsi proposés à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Du Grand Nouméa aux îles Loyauté, sur la côte Ouest comme la côte Est. À travers des tables rondes, des ateliers, des moments d'échange, des activités sportives… Un vaste aperçu du programme est à retrouver ici.

Une Maison des associations au Mont-Dore

En ce début d'année scolaire, les communes continuent à mettre leurs associations en avant. Après Dumbéa, Païta et Boulouparis, place à la "rentrée sportive et culturelle du Mont-Dore". Elle a lieu samedi 8 mars, de 9 heures à 13 heures, sur le complexe Boewa de Boulari.

Si vous cherchez une activité culturelle ou sportive, si vous voulez inscrire votre enfant à l'école des arts ou l'école des sports, c'est le moment. La "Maison des associations" sera inaugurée à 10 heures près du rond-point des Sports. La piscine municipale sera ouverte de 9 heures à 15 heures.

Double événement à Pouembout

Plus au Nord, la mairie de Poumebout organise une "journée de la femme et des associations", samedi 8 mars, de 8 heures à 15 heures, sur son complexe sportif. L'occasion de s'essayer à un sport, à une activité culturelle ou une pratique artisanale. Transport au départ des tribus, sur inscription.

Portes ouvertes sportives

Journée "martial Day" à Dumbéa, à la salle d'arts martiaux d'Auteuil : six clubs proposent des initiations gratuites ouvertes à tous (karaté, systema, kung-fu, taichi, Vovinam Viet dao, Pencak silat, Weng chun).

Portes ouvertes aux golfs de Dumbéa et de Deva, à Bourail, jusqu'au dimanche 16 mars. Baptêmes gratuits d'une heure et demie proposés pour découvrir la discipline avec un moniteur diplômé. Réservations en ligne, ou par téléphone (au 41 80 00 pour Dumbéa et au 20 70 16 pour Deva).

Les marchés et vide-greniers

À Païta , marché associatif de Tontouta, samedi 8 mars, à partir de 8 heures.

, marché associatif de Tontouta, samedi 8 mars, à partir de 8 heures. À Nouméa, l'association Bien-être et harmonie Tuband organise un vide-greniers devant le collège du quartier, samedi 8 mars, de 6h30 à 12h30.

organise un vide-greniers devant le collège du quartier, samedi 8 mars, de 6h30 à 12h30. L’association Solidarité RS tient un marché spécial femme, samedi 8 mars, de 7h30 à 13 heures, au parc de Rivière-Salée .

. Au Mont-Dore , la Foire aux affaires revient sur le drive-in du Pont-des-Français chaque dimanche, de 6 heures à midi.

, la Foire aux affaires revient sur le drive-in du Pont-des-Français chaque dimanche, de 6 heures à midi. Toujours au Mont-Dore , l'association Red ground fait son marché et vide-greniers au parc de La Coulée, dimanche 9 mars.

, l'association Red ground fait son marché et vide-greniers au parc de La Coulée, dimanche 9 mars. À Nouméa , un vide-greniers est annoncé à Normandie, sur le parking de Form +, dimanche 9 mars, de 6 heures à midi.

, un vide-greniers est annoncé à Normandie, sur le parking de Form +, dimanche 9 mars, de 6 heures à midi. À Dumbéa , marché et vide-greniers au parc Fayard, dimanche 9 mars, de 7h30 à 12h30.

, marché et vide-greniers au parc Fayard, dimanche 9 mars, de 7h30 à 12h30. Pouembout fait un marché nocturne mercredi 12 mars, de 17 heures à 21 heures.

Les spectacles

Des dates ont été ajoutées pour le spectacle Les Nickel boys de la compagnie Caravane Spoutnik, à Nouméa, au théâtre de l’Île. Samedi 8 et dimanche 9 mars, c'est complet . Pas encore pour vendredi 14 mars, à 19 heures (tarif, 1 700 F à 3 000 F ; à partir de quatorze ans).

. Pas encore pour vendredi 14 mars, à 19 heures (tarif, 1 700 F à 3 000 F ; à partir de quatorze ans). Elise Bourgin entend bousculer les codes de l'art avec son "spectacle de l'instant". Ça se passe à l'Art factory de Nouméa, jeudi 13 mars, à 19h30 (tarif, 3 200 F).



Madame Marguerite, spectacle "seul-en-scène tragicomique", est à nouveau joué vendredi 14 mars, à 19 heures, à l’Art factory de Nouméa (tarif, 2 200 F ; déconseillé avant quatorze ans).

Les concerts

Vanuella Watt et Cédric Lavigne se produisent au Q20, sur les quais de Nouméa, vendredi 7 mars, à 18h30.

Un Air de fanfare joue à l’Art factory de Nouméa, vendredi 7 mars, à 19 heures.

Aux 3 Brasseurs, à la Baie-des-Citrons, c'est Diez, vendredi 7 mars à 19 heures.

Brunch musical avec Ingrid Aucher au Café caché de Nouméa, 27 boulevard extérieur, samedi 8 mars, à 9 heures.

Le groupe Groovhub est au Bar en mer, sur les quais de Nouméa, samedi 8 mars, à 19 heures.

Au Mont-Dore, No code se produit au restaurant Bienvenue de Plum, samedi 8 mars, à 19 heures.

Elisa Barrow se produit en acoustique aux 3 Brasseurs, dimanche 9 mars, à 18 heures.

Le chanteur Ritchy est à entendre au Bilboquet plage de Nouméa, à l'Anse-Vata, jeudi 13 mars, à 19 heures.

A l'approche de la Saint-Patrick, événements Irish call : jeudi 13 mars, à partir de 18 heures, Patrice prudent au RDV du Faubourg ; Nivane & the Patchaï au Bout du monde, à la Moselle ; Red Lemons à La Bodega de l'Anse-Vata.

Les soirées

"Psychedelic night", au District, dans le centre de Nouméa, vendredi 7 mars, de 19 heures à 2h30 du matin. Avec Mandelbro, Kaniaks et Mazeltof.

"Queens of the age", au Single fin de Nouméa, à la Baie-des-Citrons, samedi 8 mars, à partir de 18 heures. "Soirée rétro & glamour en l’honneur de la journée des droits de la femme".

"Ladies night", à Nouméa, au 1881 de Nouville,samedi 8 mars, de 19 heures à 1 heure du matin.

"Fenua fire", au MV lounge, à la Baie-des-Citrons, samedi 8 mars, à 19 heures : spectacle de feu, danse tahitienne…



"Into the wild", journée de musique électronique à Nouméa, sur l'îlot Sainte-Marie, dimanche 9 mars, de 9 heures à 18 heures (formule, 1 500 F à 2 500 F).

Au cinéma

Séance "prestige" au Cinécity de Nouméa de Mickey 17, film américain de science-fiction, vendredi 7 mars à 19h55 (VF).

À Dumbéa, le cinéma Origin met en lumière les sportives :

- samedi 8 mars, à 18 heures, projection du drame Julie se tait, par Léonardo Van Dijl ; démonstration et échange avec les patineuses du Rolling club Dumbéa.

- dimanche 9 mars, à 16 heures, projection de Tatami, film de Bar Amir Nandi et Guy Nattiv (VOST) ; introduction par l'association Les Kimonos du cœur.

- samedi 8 mars, à 18 heures, projection du drame Julie se tait, par Léonardo Van Dijl ; démonstration et échange avec les patineuses du Rolling club Dumbéa. - dimanche 9 mars, à 16 heures, projection de Tatami, film de Bar Amir Nandi et Guy Nattiv (VOST) ; introduction par l'association Les Kimonos du cœur. La comédie dramatique Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott, est visible :

- au cinéma Origin de Dumbéa, vendredi 7 mars, à 18h30 ;

- au Cinécity de Nouméa, samedi 8 mars, à 15h45.

Les expos

"Un point c'est fou saison 3", de Patricia Blondy, alias "La Forêt du DJ", est à la galerie nouméenne In situ, jusqu'au lundi 24 mars.

Le château Hagen de Nouméa reçoit l’exposition “Elle”, composée d’objets historiques de la collection Costes et d’œuvres du fond d'art contemporain de la province Sud. Gratuite et ouverte à tous, elle se tient du samedi 8 mars au samedi 12 avril.

La nature

L'association Calédoclean organise une plantation de forêt sèche, à Païta, au lotissement Les Niaoulis, samedi 8 mars, de 8 heures à midi.

À la Maison de la biodiversité, à Nouméa, au parc urbain de Sainte-Marie, on peut, entre autres :

- suivre un atelier d'observation botanique, dédié aux fougères, mercredi 12 mars, à 15 heures (une heure ; à partir de six ans).

- découvrir un conte sur les dinosaures, mercredi 12 mars, entre 10 heures et midi (quarante minutes en tout ; à partir de trois ans).

Mais aussi…

À Nouméa, table ronde autour de l'héritage et la transmission, à l'espace Kari veo de la FOL, vendredi 7 mars, à partir de 17 heures.

Les soldes d'été continuent, jusqu'au dimanche 23 mars.



Pour signaler un rendez-vous, contactez NC la 1ère à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com.