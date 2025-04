L’avenir incertain des centres de formations en alternance

Les alternants sont, à leur tour, victimes de la crise économique générée par les émeutes. Faute de moyens, la Nouvelle-Calédonie a inscrit à son budget 2025 une diminution de moitié du financement de ces formations. Depuis, les CFA retiennent leur souffle.

Quelle conséquence aura la baisse drastique du financement des formations en alternance ? Dans le projet de budget adopté par le Congrès le 28 mars dernier, les crédits alloués à l’apprentissage ont été réduits de plus de 50%. Une décision aux conséquences immédiates : 35 formations ne sont plus financées dans les huit centres de formation d’apprentis (CFA) du territoire, affectant près de 480 jeunes dont 200 dans les secteurs où l’alternance est la seule voie de formation, comme la pâtisserie.

Des ajustements dans l’organisation

Face à cette situation, les CFA tentent de s’adapter. Certains maintiennent des classes grâce à un financement provisoire, mais les premières années sont en suspens.

“Nous, on a trois classes de CFA. La classe de deuxième année, évidemment, on l’a démarrée dans la continuité de l’année précédente [car] financée a priori par la Nouvelle-Calédonie. Mais pour nos deux premières années, les budgets ont été remis en cause” explique Guylain De Coudenhove, directeur de la Chambre d’Agriculture et de la Pêche.

Des entreprises inquiètes

Cette incertitude pèse aussi sur les employeurs qui comptent sur les apprentissages pour recruter une main d’oeuvre qualifiée.

Si demain, tu ne peux pas aller en études générales, et tu ne peux pas non plus faire une formation en CFA, c’est compliqué... Ludovic Pannier, pâtissier et chef d'entreprise.

Au CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat, plus de 80 jeunes en attente d’une place en alternance et leurs employeurs sont suspendus à une décision budgétaire. Pourtant, Elisabeth Rivière, présidente de la CMA, veut rester optimiste : “Nous avons de grands espoirs de pouvoir ouvrir ces premières années d’ici une à deux semaines, car nous travaillons avec le gouvernement pour obtenir des budgets supplémentaires”. Une réponse définitive est attendue d’ici la fin de la semaine.

Vers une perte de savoir-faire et d’emplois ?

Au-delà des CFA et des jeunes concernés, c’est toute l’économie calédonienne qui pourrait souffrir d’un manque de compétences, pourtant nécessaires aux entreprises pour fonctionner.

Si les jeunes ne rentrent pas en formation cette année, dans deux ans il n’y aura pas de nouvelle main d’oeuvre qualifiée sur le marché. Elisabeth Rivière, présidente de la CMA.

La situation est d’autant plus préoccupante que la Nouvelle-Calédonie a vu près de 400 entreprises fermer en 2024. “Cela signifie au moins 400 personnes qui travaillaient dans des métiers divers de l’artisanat. On risque de manquer de main d’œuvre qualifiée donc c’est vital pour nous, pour la jeunesse et pour nos entreprises” insiste la présidente de la CMA.



La question qui se pose désormais est de savoir si les autorités calédoniennes pourront trouver une solution budgétaire à temps, pour éviter un impact durable sur l’emploi et la disparition d’une voie d’insertion professionnelle et sociale qui a fait ses preuves depuis trente ans sur le Caillou.