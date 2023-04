La Calédonie renoue avec le vent et la pluie

Alerte aux orages à travers presque toute la Nouvelle-Calédonie et sous ces orages, gare aux rafales d’Ouest à Sud-Ouest. En ces vacances de Pâques, le temps s’est dégradé d’un coup.

Françoise Tromeur •

Encore de drôles de vacances. Un jour, il fait beau et très chaud (alors qu’on ne peut pas se baigner à Nouméa). Le lendemain matin, non seulement la Grande terre et les Loyauté sont placées en vigilance jaune aux fortes pluies. Mais une alerte au vent violent va s’ajouter : les services météo et la sécurité civile annoncent pour la fin d’après-midi de fortes rafales sous les orages. Un vent d’Ouest à Sud-Ouest, sur tout le Sud et le Sud-Ouest de la Grande terre.

A Nouméa, dans la Vallée-des-Colons, la rue Charleroi inondée ce mercredi 5 avril vers 15 heures. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

Rafales de presque 100 km/h à Bouraké

Confirmation vers 15 heures sur Nouméa : sous le tonnerre, pluie diluvienne et vent décoiffant. Des rues se trouvent vite inondées, comme souvent en cas de violent épisode de précipitations. L'avenue de la Victoire-Henri-Lafleur, par exemple, comme le montre cette vidéo de Linda Pelletier près de son snack :

A Nouméa, l'avenue de la Victoire brusquement inondée • ©Linda Pelletier

La rue Bénébig de la Vallée-des-Colons est fermée par trop-plein d'eau sur la chaussée à hauteur de la pharmacie. Ambiance avec aussi cette vidéo de Nathan Di Matteo :

Coup de vent et de pluie sur Nouméa, le 5 avril 2023 • ©Nathan Di matteo

Petite analyse de Météo France NC, vers 15 heures aussi : "Un épisode pluvio-orageux de grande échelle est en cours, renforcé par une anomalie d’altitude. De fortes pluies et des orages balaient actuellement le pays. De fortes rafales se produisent au passage des cellules orageuses. Cet après-midi, on observe une cellule en arc (voir image ci-dessous) qui longe la côte Sud-Ouest." À son passage, les rafales de vent atteindront 97 km/h à Bouraké, sur Boulouparis, à 13h52. Ou encore 75 km/h à Tontouta, sur Païta, à 14h17.

Evolution de la vigilance

Après une manifestation aussi violente que ponctuelle de cette météo dégradée, la carte de vigilance est ajustée. A partir de 16 heures, ce sont 25 communes qui sont en vigilance jaune.

Pour vent fort, à l'île des Pins et dans le Sud de la Grande terre (Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Boulouparis et Yaté).

Pour pluies orageuses la nuit prochaine, sur la province Nord à partir d'une ligne Poya-Houaïlou, à Belep et aux Loyauté.

Conséquence de cette météo, dans le Nord, les rotations du Sea breeze sont modifiées. Pas de rotation ce jeudi, le navire ne fera un aller-retour que vendredi, avec un départ à 6 heures de Koumac et un retour de Belep à 10h30.

Est-ce aussi lié ? En tout cas, ce mercredi, toujours vers 15 heures, l'OPT signalait "un incident en cours sur le réseau mobile", qui "impacte aléatoirement les appels" (communications coupées, difficultés d’émettre ou de recevoir un appel).