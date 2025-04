La méthode Valls : une discrétion "pour garantir la sérénité des échanges” selon Pierre-Christophe Pantz, chercheur en géopolitique

Au lendemain du départ de Manuel Valls, la Calédonie entre dans une phase décisive. Pierre-Christophe Pantz, enseignant-chercheur en géopolitique à l’UNC, était l’invité de la matinale ce mercredi 2 avril. Selon lui, l’approche du ministre pour parvenir à un accord repose sur un équilibre délicat entre confidentialité et implication de la société civile.

Une énième séquence ministérielle vient de s’achever sur le Caillou. Outre l’annonce par Manuel Valls d’une nouvelle phase de négociations en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois d’avril, le flou persiste quant au contenu des échanges entre le ministre des Outre-mer et les différents groupes politiques. Seule certitude : la volonté du ministre d’adopter une stratégie en plusieurs étapes.

Un contexte de défiance mutuelle

“Je pense que c'est effectivement ce qui caractérise l'art de la méthode de Manuel Valls” avance Pierre-Christophe Pantz. Et l’enseignant-chercheur en géopolitique à l’UNC de poursuivre, “des bilatérales, puis des plénières, des axes de travail (..) et puis cette fameuse discrétion qui est requise pour garantir la sérénité et la confidentialité des échanges.”

Une discrétion frustrante pour la population, mais “nécessaire dans un contexte de défiance entre les uns et les autres, où les fils du dialogue étaient rompus depuis près de quatre ans.” Une approche comparable, selon le docteur en géopolitique, à celle de la mission Leprédour en 2020. À l’époque, des échanges en petit comité avaient également été privilégiés pour éviter les interférences.

Selon Pierre-Christophe Pantz, l’implication des Calédoniens dans le processus pourra s’organiser par la suite. “On a vu, dans la séquence de cette dernière période, que le ministre avait associé la société civile aux différents échanges. Donc oui, il y a un besoin de plus de transparence et que la société civile soit mieux impliquée. Après, on verra, dans un second temps, comment cela est possible.”

Un accord en préparation mais sans signature

Si un document commun a été publié à l’issue de cette séquence de discussions, celui-ci ne comporte aucune signature officielle. Mais pour Pierre-Christophe Pantz, cela ne signifie pas pour autant qu’il y a des désaccords majeurs. L’enseignant-chercheur y voit plutôt une volonté des différentes formations politiques de s’entendre sur des bases solides avant de s’engager publiquement. “L’essentiel, martèle Pierre-Christophe Pantz, c’est de garantir l'aboutissement d’un accord entre les uns et les autres, lors de la prochaine visite de Manuel Valls.”

Des risques d’ingérences extérieures

Dans ce climat de négociations tendues, se pose la question des ingérences extérieures. Des ingérences qui ne sont pas à l’origine des tensions locales, rappelle Pierre-Christophe Pantz, mais qui pourraient néanmoins les exacerber. Et l’enseignant-chercheur d’évoquer des acteurs surveillés de près, comme l’Azerbaïdjan ou encore la Chine. Cette crainte renforce donc l’importance de la confidentialité voulue par le ministre afin d'éviter toute influence externe “qui rendrait difficile la possibilité de trouver un accord entre les uns et les autres” conclut Pierre-Christophe Pantz.