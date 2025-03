Le Congrès favorable aux orientations budgétaires 2025 de la Nouvelle-Calédonie mais avec des réserves

Le boulevard Vauban a voté à l'unanimité le débat d'orientation budgétaire, ce vendredi matin. Mais derrière ce consensus, les choix du gouvernement divisent pour redresser les finances de la Nouvelle-Calédonie. L'examen du budget 2025, le 28 mars, devrait donner lieu à des échanges plus musclés.

"Quand il n’y a pas, il n’y a pas." L’équation est simple pour le président du gouvernement Alcide Ponga. Face à la crise que traverse le pays, difficile de faire des miracles.

Le tableau a été de nouveau dressé, ce 14 mars, aux élus du Congrès : un taux d’endettement très inquiétant de la Nouvelle-Calédonie (300 %) et une situation financière extrêmement tendue.

L’heure est à la reconstruction. Reste à savoir comment utiliser les 120 milliards de prêts garantis par l’Etat. Sachant que sur cette somme, 46 milliards de francs serviront à rembourser les prêts, sans compter les intérêts.

Réinvestir

L’ambition affichée par le gouvernement pendant ce débat d’orientations budgétaires : apprendre à dépenser moins et à dépenser mieux, pour tenter de retrouver un équilibre. "Nous devons gagner en autonomie économique en Nouvelle-Calédonie mais pour cela, il faut que les gens reviennent, il faut recréer la confiance et surtout, il faut réinvestir", défend Virginie Ruffenach, cheffe du groupe Rassemblement.

Les élus semblent unanimes sur le fait de demander à l’Etat un effort supplémentaire pour transformer les prêts en subventions. L'Éveil océanien fait valoir ses réserves quant à l'utilisation de ces emprunts. "On n’aime pas trop l’idée d’emprunter pour [les dépenses de] fonctionnement. On vient boucher les trous du Ruamm et d’Enercal", commente Milakulo Tukumuli, plus favorable à enclencher des réformes pour transformer le pays que pour obtenir l'aide de l'Etat.

Ithupane Tieoue, pour le groupe Uni, aurait préféré, elle aussi, "poursuivre les réformes sur la fiscalité pour amener des recettes supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie".



Une somme insuffisante dédiée au chômage

Du côté de Calédonie ensemble, Phlippe Dunoyer "attire l’attention sur la situation du chômage partiel, qui doit être prolongé -parce qu’on s’est battu pour- jusqu’au 30 juin". Ce volet mérite, selon lui, un financement dédié, tout comme le chômage total.

L'enveloppe est également insuffisante, martèle-t-il. "Il y a 11 milliards qui sont annoncés. Il faudrait quasiment 13 millions, selon la Cafat. Raison pour laquelle il ne faudrait pas payer les intérêts [des prêts] qui sont autour aux alentours de 2 milliards".

Le vote du budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie se tiendra le vendredi 28 mars, au Congrès. La date limite était le 31 mars, sous peine de mise sous tutelle par l’Etat. La séance promet des débats plus houleux que ce vendredi.

