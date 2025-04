Manuel Valls dénonce de nouvelles "tentatives de déstabilisation" de l'Azerbaïdjan dans le dossier calédonien

Le ministre des Outremers français a qualifié de "manoeuvres inacceptables" la proposition du Groupe d'Initiative Bakou, le GIB, de servir de médiateur dans les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Dans un courrier en date du 2 avril, le Groupe d’initiative Bakou propose en effet à Manuel Valls " une initiative de médiation impartiale entre le gouvernement français et la Kanaky, afin d'insuffler un nouvel élan aux discussions et d'y apporter une contribution".

L'organisation non gouvernementale azerbaïdjanaise justifie cette proposition par "la confiance majoritaire du peuple kanak" à son égard et par "le fait que la question reste ouverte depuis 1946 et que le gouvernement français ait manqué à ses engagements, notamment depuis la signature des Accords de Matignon, suscite une profonde inquiétude tant pour le peuple kanak que pour notre ONG spécialisée en décolonisation".

"La France ne reconnaît pas le GIB"

Une proposition très vite écartée par Paris. Dès le 3 avril, le ministère des Outre-mer a répondu par communiqué. "Face à ces tentatives de déstabilisation qui visent notre unité, la France opposera toujours une réponse ferme et implacable ". La missive du locataire de la rue Oudinot précise aussi que "la France ne reconnaît pas le Groupe d’Initiative de Bakou qui mène depuis l’Azerbaïdjan des actions contre les intérêts stratégiques de la France outremer". Et de conclure en appelant "les élus visés par ce groupe à rejeter sans ambiguïté ces manœuvres inacceptables". Un appel du pied aux membres du FLNKS, élus et membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui se sont rendus plusieurs fois à Bakou et ont accueilli en janvier dernier le congrès fondateur du Front international de décolonisation.