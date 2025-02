Manuel Valls en Calédonie. Chômage partiel, réforme fiscale... : les acteurs du monde économique attendent des mesures concrètes

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls est en Nouvelle-Calédonie à partir de ce samedi 22 février 2025. Une visite ministérielle de sept jours plus qu’attendue, par les acteurs du monde économique. Il y a urgence, car l’économie du pays est à terre. Et aucune reprise ne se fera, sans des actions fortes de l’État alertent les professionnels.

Une visite au pas de charge, pour le ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Elle débute ce samedi 22 février 2025. Un déplacement plus qu’attendu notamment, par les acteurs du monde économique. Et pour cause : l'économie calédonienne est à bout de souffle.

Prolongation du chômage partiel

Des mesures concrètes de l’État sont attendues. “Il faut maintenant que l’on clarifie le discours sur la question du chômage partiel. C’est un outil dont nous avons besoin. Il faut que les entreprises puissent garder le lien à l’emploi avec leurs salariés, dans l’attente d’une reprise”, assure Xavier Benoist, président de la Fédération des Entreprises et Industries de Nouvelle-Calédonie.

“Il faut avoir une visibilité sur le long terme, au moins six mois, pour que les entrepreneurs puissent faire leurs arbitrages. Et puis, on a besoin d’un accompagnement technique de l’État, pour pouvoir engager une réforme fiscale”, poursuit le président de la FEINC.

Craintes quant aux assurances

Des attentes partagées par les autres partenaires du secteur. Après le forum économique entre Bercy et Nouméa, le 8 février dernier, tous espèrent une nouvelle réunion de travail à la hauteur des enjeux. Pourtant, certains points cruciaux suscitent déjà des inquiétudes. “On craint beaucoup que le sujet notamment des assurances et de la garantie émeutes et du risque politique soit un sujet de longue haleine, alors même que c’est un des freins majeurs à la reconstruction des entreprises détruites. Pour nous, ces questions là sont urgentes”, indique de son côté Mimsy Daly, présidente du MEDEF-NC.

Marchés publics réservés aux entreprises locales

Autre urgence pour les partenaires économiques : la question des chantiers publics. “L’État va financer la reconstruction des bâtiments publics et des écoles. Il faut absolument que par convention, il soit prévu, qu’une part de ces marchés soient réservés aux entreprises locales. Pour que cet argent reste en Nouvelle-Calédonie et bénéficie à l’ensemble du circuit économique”, explique Pierrick Chatel, secrétaire général de la CPME-NC.

À l’occasion de la visite ministérielle, la CPME entend également défendre la mise en place d’un plan de soutien pour les très petites entreprises et les travailleurs indépendants. Ils constituent près de 90%, du tissu économique calédonien.

Le reportage de Marion Thellier et Nicolas Fasquel :