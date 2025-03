MÉTÉO. La dépression Alfred entraîne une vigilance jaune en Calédonie, et l’inquiétude en Australie

Risque de fortes pluies et d'orages, sur le Nord de la Nouvelle-Calédonie. Une vigilance jaune concerne Bélep, la côte Ouest au-dessus de Moindou et la côte Est à partir de Thio. En cause : la dépression tropicale Alfred qui évolue au large des côtes australiennes. Le phénomène, attendu sur le Queensland en milieu de semaine, inquiète notre grand voisin.

Déjà huit bulletins consacrés à la présence d’Alfred (très) au large de la Calédonie. Le huitième, diffusé ce lundi 3 mars en début d’après-midi, signale qu’à 11 heures, la dépression tropicale modérée était localisée “à plus de 1 000 km dans le Sud-Ouest de Nouméa".

Pas d'alerte mais 20 communes en vigilance

Il n'y a pas d'alerte cyclonique nous concernant. Mais le phénomène qui longe les côtes australiennes affecte le temps chez nous. Ce lundi, en fin de journée, vingt communes étaient placées en alerte jaune aux fortes pluies et orages : Bélep, la côte Ouest au-dessus de Moindou et toute la côte Est. Dimanche en fin de journée, Météo France NC a en effet expliqué qu'Alfred "engendre sur la Nouvelle-Calédonie un flux humide de secteur Nord et draine une masse d'air instable, en particulier sur le nord du pays".

Vu comme un cyclone par les Australiens

L'Australie, elle, craint les dégâts qu'Alfred pourrait causer. Selon l'échelle de mesure utilisée par nos voisins anglo-saxons, la dépression était ce matin classée cyclone tropical de niveau 1, avec des vents à 85 km/h près du centre et des rafales jusqu'à 120 km/h. Pression au cœur estimée à 982 hectopascals. Mais selon le bureau de la météo australien, Alfred "devrait s'intensifier pour devenir ce soir un cyclone de catégorie 2", ce qui correspond pour nous à une dépression forte. Plus que les bourrasques, ce sont les chutes de pluie qui inquiètent les autorités.

Le Queensland en alerte

Ce n'est pas forcément l'avis des services météo calédoniens : dans le bulletin du 3 mars, ils estiment que le phénomène "devrait se maintenir, au niveau d'une dépression tropicale modérée, au cours des 72 prochaines heures". L’Est du Queensland a en tout cas été mis en état d’alerte.

Dans la matinée, le Bureau of meteorology situait Alfred à 465 km de Brisbane, sur la Gold Coast, et 430 km de Maroochydore, sur la Sunshine coast. Avec un déplacement à environ 20 km/h, il prévoit qu'il garde une trajectoire Sud-Est et s'éloigne un peu du littoral, avant de ralentir et de se tourner vers l'Ouest mardi, en direction de la côte du Queensland.

Peu habitués

Le Premier ministre de cet état a exhorté les millions d'habitants de Brisbane, de la Sunshine coast et des environs à la plus grande prudence. David Crisafulli leur demande de rester chez eux ou encore de faire des réserves d’eau et de nourriture. Brisbane a connu trois inondations majeures, ces quinze dernières années. Mais les cyclones et dépressions y sont rares, le dernier phénomène marquant daterait de 1974, et la population n’est pas forcément bien préparée à de tels événements. Un rameur secouru

Alfred a déjà causé des frayeurs : ce lundi, les secours en mer australiens ont dû venir en aide à un rameur lituanien. Il a croisé la route du cyclone alors qu'il traversait le Pacifique en solitaire. C'était pour attirer l'attention sur la guerre en Ukraine.