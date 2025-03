Mini-jeux de Palau : le sport calédonien s'est fait une idée des sites et lieux d'hébergement

Les Mini-jeux du Pacifique auront lieu du 29 juin au 9 juillet, à Palau. Les chefs de mission de chaque État et territoire participant s'y sont rendus fin février. Ils ont pu découvrir les sites de compétition et les lieux d’hébergement… en attendant de pouvoir préciser le nombre d'athlètes qui représenteront la Calédonie.

"Palau sera prêt pour les Jeux." C'est ce que retient Marion Roumagne de son récent séjour dans le pays qui recevra les Mini-jeux du Pacifique fin juin-début juillet. Il préside la commission du CTOS dédiée à l'événement et a donc participé à la réunion des chefs de mission sur place, du 23 au 26 février. Une étape obligatoire avant chaque édition. Tous les États et territoires concernés étaient représentés, sauf l’Australie.

Rassuré pour le stade

"À 70 - 80 %, tous les sites en réfection sont terminés, estime-t-il. Le stade, qui faisait partie de nos grosses craintes (…), à 80 % est terminé. Ils ne vont pas tarder à poster la piste en tartan…" Pour le Comité territorial olympique et sportif, le lieu et les conditions d’hébergement représentent une priorité. "C'est dans une école primaire. On a tout ce qu'il faut. On a un grand préau, un terrain de basket, on va aussi être climatisé." Pas un détail, dans un pays "très humide et chaud". "Les petits-déjeuners seront pris sur place et le soir, le repas sera pris au 'dining hall', au centre-ville."

Le confort des athlètes, c'est vraiment une priorité pour nous. Marion Roumagne, président de la commission Jeux au CTOS

Un flou "très pénalisant"

Reste à savoir combien de Calédoniens feront le déplacement. À environ quatre mois de la compétition, dans le contexte actuel de crise calédonienne, un grand flou règne toujours. Cela dépend notamment de l'argent alloué, et donc du financement prévu au budget de la Nouvelle-Calédonie… qui reste à voter d'ici fin mars.

"Étant donné qu'on n'a pas de réponse des institutions, on ne peut pas prévoir le nombre de personnes, résume Marion Roumagne. C'est ce qui nous pénalise actuellement. Les ligues sont en pleine préparation sans savoir combien de personnes vont partir sur ces Mini-jeux. C'est très pénalisant."