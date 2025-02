Nombre d'inscrits, établissements fermés, coûts : les grands chiffres de la rentrée 2025 en Nouvelle-Calédonie

Coup d'envoi de la rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie, échelonnée à partir de ce lundi 17 février. En quatorze chiffres, résumé des effectifs, des attentes et des contraintes.

C'est parti pour sept semaines de classe et de cours, jusqu'aux vacances d'avril. D'un bout à l'autre de la Calédonie, NC la 1ère résume la rentrée en quatorze données.





62 660 inscrits

C’est le nombre d’élèves attendus dans les établissements scolaires à partir du 17 février. Un chiffre en baisse par rapport à l’an dernier. 47 170 vont dans le public : 24 900 en primaire et 22 270 au collège ou au lycée. Dans le secondaire, il est question d'un millier de jeunes partis de Calédonie.

25 % dans le privé

Ils sont 15 485, soit un quart de la population scolaire, à être inscrits dans le privé. Ils peuvent dépendre soit de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique, de la Fédération de l’enseignement libre protestant ou de l'une des associations issues de l’Asee, l’Alliance scolaire de l’Eglise évangélique. Sans oublier d’autres structures privées, comme l’école internationale James-Cook de Nouméa.

Au moins 16 778 écoliers dans le Sud

En province Sud, au 5 février, les 89 écoles publiques - dont une au Médipôle - comptaient 16 778 élèves "régulièrement inscrits". C'est environ 1 700 de moins que début 2024. L'institution précise avoir reçu 583 demandes de dérogation, à peine seize de plus que l'année dernière. Rappelons qu'il est demandé aux enfants de porter la tenue commune lancée en 2017. Changement dans le kit, elle ne mentionne plus l'école mais seulement le logo provincial. Et suite à l’incendie du bâtiment dédié, face aux tours de Magenta, la boutique se trouve à Ducos.

4 754 écoliers dans le Nord

La province Nord gère 48 écoles primaires publiques, où sont scolarisés 4 754 enfants :



2 969 sur la côte Ouest, de Poya à Poum en intégrant Ouégoa.



1 785 sur la côte Est, de Canala à Pouébo.



Comparé à 2024, la collectivité décompte 94 écoliers de moins. "Les raisons sont multiples, précisent ses services. Baisse des inscriptions en petite section, départ des familles hors territoire, départ pour s’inscrire dans le privé…" À noter "une légère hausse des effectifs dans les écoles de Kaala-Gomen, Ponérihouen, Hienghène et dans nos écoles de proximité, au détriment des écoles de VKP". Dans le secondaire, le vice-rectorat a dû ouvrir des classes à Canala ou Houaïlou.

1 750 écoliers aux Loyauté

La province des Îles prévoit 4 645 élèves cette année, en comptant le public et le privé, de la maternelle au lycée. Parmi eux, 1 750 seront scolarisés dans le primaire public. À la rentrée 2024, la population scolaire était de 4 449 inscrits, soit environ 200 de moins que cette année. Les Loyauté conservent une partie des enfants et adolescents qui ont été éloignés de la Grande Terre après les violences de mai 2024.

25 écoliers par classe

Selon la directrice de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie, le nombre moyen d’écoliers par classe cette année ne dépasse pas 25. "Au regard du mouvement démographique des élèves, les provinces, et notamment la province Sud, ont pu malgré tout garder des effectifs corrects", assure Christelle Varney.

4 184 entrées en seconde

Cette année, la moitié des 4 184 élèves qui arrivent au lycée ont été affectés à une seconde générale et technologique (2 094 élèves). Un tiers intègre une seconde professionnelle (1 398). Ils sont 16,5 % (692) à entrer en première année de CAP. Un niveau en baisse, qui n’a plus été observé depuis 2022.

Trois communes reportent la rentrée

Ponérihouen reporte la rentrée pour le primaire, du 17 au 24 février. Canala reporte la rentrée pour tous ses établissements, du 17 au 19 février. Les raisons sont les mêmes : les conséquences des pluies successives, notamment sur le réseau routier et l'alimentation en eau. La mairie de Ouégoa annonce par ailleurs qu'en raison de travaux d'entretien et de maintenance, la rentrée des élèves de l'école Hovalé, à Paimboas, est décalée au 18 février.

Au moins cinq fermetures

Entre la rentrée précédente et celle-ci, quatre écoles publiques s’avèrent fermées dans le Grand Nouméa pour cause de dégâts liés aux émeutes :



Les Orchidées (158 élèves début 2024) et Gustave-Lods (143) à Nouméa, sur la presqu’île de Ducos, dans le quartier de Logicoop.



La maternelle les Pervenches (184), à Nouméa, aux Portes-de-Fer.



Le groupe scolaire Louise-de-Greslan (280) à Dumbéa, dans le secteur de Koutio.



S’ajoute le collège public de Rivière-Salée, dans le Nord de Nouméa (386).



En tout, environ 1 150 élèves étaient accueillis dans ces établissements en début d’année dernière.

12 écoles bilingues

Le réseau d’écoles bilingues français-anglais développé par la province Sud atteint douze établissements. S’ajoutent en effet Daniel-Mathieu et Marthe-Bourgine, à Boulouparis.

35 classes de défense

Le nombre de "classes défense" passe de 33 à 35. Ce dispositif en lien avec l'univers militaire existe depuis un peu plus de dix ans en Calédonie. De Ouégoa à Yaté en passant par Koné, Touho, Canala, Maré, Lifou et tout le Grand Nouméa.

57,7 milliards pour les enseignements secondaire et privé

En 2024, le total des crédits alloués par l’Etat et la Nouvelle-Calédonie à l’enseignement secondaire public et à l’enseignement privé s'élevait à 57,744 milliards de francs CFP : 4,559 milliards payés par la Calédonie et 53 milliards par l’État (51,5 pour financer la masse salariale des personnels et 1,6 pour les dépenses de fonctionnement liées à des compétences non transférées - certifications, examens, formations du personnel…).

500 élèves dans l’enseignement agricole

L’enseignement agricole attend autour de 500 élèves, dans deux établissements publics (le lycée Michel-Rocard à Pouembout et le lycée polyvalent du Mont-Dore) et dans un établissement privé (Do Neva à Houaïlou). Sans oublier les CFPPA, les Centres de formation professionnelle pour adultes. Celui qui se trouvait à Port-Laguerre, à la sortie Nord de Païta, a été atteint par les émeutes. Il va être accueilli par l’université, sur le campus de Nouville. Une trentaine de stagiaires sont attendus.

12,2 % d'inscriptions en moins à l'Université

Prenons les élèves qui ont eu le bac sur le Caillou et qui souhaitent faire leurs études localement : 2 920 jeunes ont émis une candidature confirmée en phase principale sur Parcoursup. C'est moins 12,2 %, comparé à la session précédente

A contrario, 885 candidats ont émis des vœux pour des études dans l’Hexagone. Et parmi eux, 547 ont accepté une proposition pour rejoindre une formation à la rentrée de septembre 2025. C’est 5,8 % de plus alors qu’avant les émeutes. Les formations acceptées, elles, restent similaires : licences STAPS et psychologie, puis licence de droit. Les académies du Sud et de l’Ouest restant plébiscitées (Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou Rennes).