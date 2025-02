"Personne ne claque la porte" : Retour sur la première journée de discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie

Ce n'était plus arrivé depuis des années. Indépendantistes et non-indépendantistes se sont retrouvés ce mercredi avec l'État pour parler de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Échanges tripartites le matin, en bilatérales à nouveau l'après-midi, avant une dernière plénière. Le tout dans la plus grande des confidentialités.

"Nous sommes entrés en discussion." À la sortie de la première réunion tripartite ce mercredi matin, Jean-Pierre Djaïwé ne prononcera pas un mot de plus. C'est le cas de tous les autres acteurs rassemblés par Manuel Valls pour parler de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Il faut dire que le moment est historique : les différents groupes politiques indépendantistes et non indépendantistes, réunis pour essayer de trouver un accord global sur l’avenir institutionnel du pays, ce n'était plus arrivé depuis des années. Et pour donner le plus de temps possible aux discussions, le ministre des Outre-Mer a très rapidement annoncé qu’il resterait une journée supplémentaire en Nouvelle-Calédonie. Et ça avant même le début des discussions.

Une journée d'allers-retours

Une journée faite d'allers-retours entre le Haut-commissariat et les différents QG des délégations. Un matin de trilatérales avant un retour à un format bilatéral dans l'après-midi, puis un dernier rassemblement à trois pour caler la réunion de ce jeudi. Pas de déclaration tonitruante à la sortie. Comme le matin, chacun préfère sortir sans faire de commentaire. Seul le député Nicolas Metzdorf, membre de la délégation des Loyalistes, a pris la parole quelques secondes pour annoncer que les discussions reprendraient bien jeudi matin.

On peut dire que ça se passe bien. Jusqu'ici tout fonctionne selon l'accord de l'ensemble des groupes politiques présents autour de la table. Personne ne quitte la table, personne ne s'en va, personne ne claque la porte. Les positions de chacun sont connues, mais on essaie de trouver un chemin. On marche pas à pas et ça continue demain. Nicolas Metzdorf, membre de la délégation Les Loyalistes

Quant au fond des discussions, il faudra attendre. Seule information : trois thématiques sont mises sur la table : lien avec la France, gouvernance, contrat social.

Avant le début de ces rencontres, le ministre des Outre-mer avait donné le ton. "Les braises de la violence sont toujours là, avait lancé Manuel Valls. Il pourrait y avoir de nouveau des affrontements, une forme de guerre civile". De quoi justifier le besoin de trouver un accord politique le plus rapidement possible.

Pour rappel, les délégations sont composées de :

Victor Tutugoro, Jean-Pierre Djaïwé et Adolphe Digoué pour le groupe UNI.

Emmanuel Tjibaou, Mickaël Forrest, Aloisio Sako, Roch Wamytan et Omayra Naisseline pour la délégation FLNKS

Virginie Ruffenach, Alcide Ponga, Pascal Vittori, Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, Gil Brial et Brieuc Frogier pour les délégations Rassemblement et Loyalistes.

Philippe Gomès et Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble.

Milakulo Tukumuli pour l'Eveil océanien.



Compte rendu de la journée en image avec ce reportage de Natacha Lassauce-Cognard, Nicolas Fasquel et Gaël Détcheverry :