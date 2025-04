Plusieurs enquêtes ouvertes après une série de dégradations commises dans des établissements scolaires

De Houaïlou à l'Île des Pins, en passant par Païta et le Mont-Dore, le week-end dernier a été marqué par une série de dégradations, dans des établissements scolaires du territoire. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

Nous vous en parlions dimanche, le collège de Vao de l’Île des Pins a été victime de vols et tentative d’incendie, le samedi 29 mars. Selon le procureur de la République, le faré du collège a été entièrement détruit par les flammes.

D’autres dégradations et vols ont été commis dans les locaux de l’établissement. Le préjudice est encore indéterminé à ce stade, mais une enquête a été ouverte. D'autres investigations ont débuté, après des dégradations survenues dans des établissements d’autres communes de la Grande Terre, dans le week-end.

Enquêtes ouvertes pour vols et dégradations volontaires de biens publics

À Païta, l’école Ohlen située dans le village a été cambriolée avec de nombreuses dégradations. De la peinture a été déversée dans l’établissement. Le préjudice est lui aussi, encore à déterminer.

Au Mont-Dore, des dégradations ont été commises à l’école primaire catholique de la tribu de Saint-Louis. Avec le bris d’une vitre et de la projection de peinture dans une salle de classe, au sol et sur les murs. Le préjudice n’est pas non plus connu à ce stade, selon le procureur de la République.

Enfin une intrusion a eu lieu au collège de Wani, à Houaïlou, avec la fouille d’au moins huit classes. Les brigades de gendarmerie des communes concernées ont ouvert des enquêtes pour vols et dégradations volontaires de biens publics. Des opérations de police technique et scientifique ont été conduites, pour identifier les auteurs des faits.

"Des faits totalement inacceptables"

“Il s’agit de faits totalement inacceptables, qui préjudicient gravement au fonctionnement des établissements scolaires et aux conditions d’accueil et de prise en charge des élèves”, condamne le procureur de la République, Yves Dupas. Qui assure que “le parquet et les enquêteurs sont déterminés à élucider ces affaires”.