PORTRAIT. Léonor Guilhem, une Calédonienne dans les hautes sphères de l'Etat

Elle est née à Lifou mais officie, aujourd’hui, à Paris. À 29 ans à peine, Léonor Guilhem est la conseillère de Manuel Valls sur le dossier calédonien. Une mission hautement sensible à un moment charnière pour la Nouvelle-Calédonie. Retour sur le parcours très inspirant d’une enfant du pays.

Elle fait partie des femmes et des hommes de l’ombre qui murmurent à l’oreille de Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Léonor Guilhem, spécialiste de la Calédonie, rue Oudinot, s’intéresse à la politique depuis son plus jeune âge.

Une Calédonienne...

Née au dispensaire de Wé, à Lifou, elle est la benjamine d’une famille de fonctionnaires de trois enfants. "À la maison, on a toujours parlé politique", relate son père Jean-Louis Guilhem, professeur d’économie au lycée Pétro-Attiti de Rivière-Salée, à Nouméa. "À 7 ans, elle réclamait déjà d’aller voir le discours de Jacques Chirac sur la place des Cocotiers."

Elle a fait une spé-maths, mais alors que tous ses amis optent pour une carrière d’ingénieur, elle s’oriente vers les Sciences politiques, avec une spécialisation dans la finance et l’économie. Depuis février, elle est en charge du dossier calédonien et des questions économiques et financières pour l’Outre-mer, notamment celle de la vie chère. Elle exerçait à la Banque de France quand elle a été approchée pour rejoindre le cabinet de Manuel Valls en 2025. Elle devient fonctionnaire à son tour, la boucle familiale est bouclée.

... aux multiples aspirations

À 18 ans, juste avant de partir dans l’Hexagone pour suivre des études de Sciences politiques à Reims puis Paris, elle fait déjà des plateaux de télévision. L’étudiante, qui se destine tout d’abord au secteur de la finance internationale, est encore loin de se douter de la carrière qui l’attend.

"Je voulais m’orienter dans un domaine avec plusieurs matières, je voulais quelque chose d’assez pluridisciplinaire, manipuler plein de matières, les mathématiques, l’anglais, l’informatique, la fiscalité, le droit... Et je voulais aussi un domaine qui me permette de travailler dans plusieurs pays, voyager, m’expatrier", énumère-t-elle dans l'émission Défis d'ici en 2014.

Impliquée lors des référendums

En 2018, à 16 000 km du Caillou, Léonor Guilhem se passionne pour le tout premier référendum sur l’indépendance, dont elle suit les résultats aux côtés des autres étudiants calédoniens, dans les jardins de la cité universitaire internationale à Paris.

Elle témoigne de son expérience, dans l’émission Paroles et partages animée par Nadine Goapana et Dave Waheo-Hnasson. "J’ai eu le sentiment que ce référendum était un temps fort, un rendez-vous historique mais aussi un événement paradoxal, qui rassemble autant qu’il divise, analyse à cette époque l'étudiante. C’est un rapport de force binaire. C’est aussi un scrutin, qui donne corps à la notion de peuple calédonien, un peuple souverain sur son devenir."

Présidente d'association

Pendant ses études, la jeune femme préside le Centre pour le destin commun, un groupe de réflexion sous forme d'association consacré aux enjeux de la Nouvelle-Calédonie. Même loin du Caillou, l’étudiante revendique son identité calédonienne : "J’aimerais revenir vers l’âge de 30 ans pour contribuer au développement du pays, confie-t-elle lors d’un magazine télé tourné en 2018. Mais avant, j’aimerais avoir une expérience internationale pour pouvoir évoluer polyglotte, pour élargir mes perspectives au-delà de notre barrière de Corail."

Autrice d'un "Que sais-je"

Pari réussi pour Léonor Guilhem. En février 2025, elle se fait repérer par le ministère des Outre-mer grâce un livre de vulgarisation sur la Nouvelle-Calédonie qu'elle vient tout juste de publier dans la célèbre collection "Que Sais-je".

Aujourd’hui, cette Calédonienne née le 8 avril 1996, entre les accords de Matignon et de Nouméa, veut œuvrer à son tour à la construction du destin commun, en participant à l’écriture, toujours dans l’ombre, des futurs chapitres institutionnels du pays.