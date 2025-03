PROGRAMME. Comment marquer la Journée internationale des droits des femmes en Nouvelle-Calédonie ?

La Journée des droits des femmes se traduit, en Calédonie comme ailleurs, par de très nombreuses initiatives proposées au public, d'un bout à l'autre du pays. Autant saisir l'occasion pour apprendre, se soigner, échanger, contribuer, se dépenser… Voici une partie des rendez-vous organisés autour du 8 mars.

La date semble désormais gravée dans le marbre. Le 8 mars est associé à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Laquelle trouve son origine dans les manifestations, en Europe et aux États-Unis, pour l'égalité des droits, de meilleures conditions de vie et le droit de vote, au début du XXe siècle. Officialisée par l'ONU en 1977, elle décline cette année le thème suivant : "Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation". NC la 1ère fait le tour des manifestations accessibles au grand public.

Se cultiver

En 1791, Olympe de Gouges écrivait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. L'écrivaine est mise à l'honneur samedi 8 mars, à Dumbéa. À hauteur du giratoire qui porte son nom à Koutio, sous l'hôtel de ville, le texte sera lu par de jeunes sapeurs-pompiers. Une façon de "rappeler le chemin qu'il reste encore à parcourir pour que les droits des femmes soient pleinement reconnus", résume la mairie. Cette initiative fait partie de la célébration prévue par le gouvernement et la deuxième ville de Calédonie (programme complet ici).





Soigner sa santé

En mars 2024, plusieurs professionnels de santé ont reçu des Calédoniennes, sur invitation, lors de la journée internationale des droits des femmes au Mont-Dore, pour un parcours santé pluridisciplinaire. • ©David Sigal / NC la 1ère

Cette journée à Dumbéa met en lumière la "santé au féminin". Samedi 8 mars, à la maison de la Jeunesse, ateliers ouverts à tous pour sensibiliser :

- à la santé sexuelle et affective, avec l’association Prismes ;

- au dépistage du cancer du sein, avec l’Agence sanitaire et sociale ;

- aux violences intrafamiliales avec la MCPF, la Maison de confiance et de protection des familles ;

- ou à la fabrication de serviettes hygiéniques lavables, avec l’antenne de la Croix-rouge.





Mardi 11 mars, à partir de 17h30, c’est de ménopause qu'on parle au cinéma Origin de Dumbéa (entrée gratuite). Cinq experts sont réunis pour répondre à plusieurs questions :

- qu’est-ce que c’est ?

- quels sont les effets de l’évolution hormonale sur le corps ?

- que deviennent le psychisme, la sexualité, la libido ?

- quid de l’équilibre alimentaire ?

- quelles pratiques pour se sentir bien dans son corps ?





Être solidaire

Contre la précarité menstruelle, le SIVM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) Sud collecte des dons de protections hygiéniques :

- à La Foa, sur le parking du supermarché Leader price, samedi 8 mars de 8 heures à 11 heures ; au centre aquatique Le Grand bleu et au centre de secours, du 8 au 10 mars ;

- à Boulouparis, sur le parking du magasin Chez Camille, samedi 8 mars de 8 heures à 11 heures ; au centre de secours, du 8 au 10 mars.

Réfléchir

À Canala, où la province Nord célèbre le 8 mars, le mot d'ordre est "Autonomisation : en avant toutes !" Ça se passe à la médiathèque samedi, de 7h30 à 17h30. Avec des témoignages, des pistes d’emploi, une exposition sur l'association Souriant village mélanésien…

À Nouméa, le syndicat USTKE marque le 8 mars au Charley, près de son siège situé à la Deuxième Vallée-du-Tir, samedi, de 8 heures à 17 heures. La thématique : "Comment faire évoluer les droits et la place de la femme dans le monde traditionnel actuel ?" Deux ateliers de réflexion ponctuent la matinée et des ateliers arts et cultures animent l'après-midi.

Le rendez-vous du Congrès s'intéresse aux "femmes inspirantes et résilientes", mercredi 12 mars, de 18 heures à 20 heures. Une soirée publique d'échanges et de discussions, boulevard Vauban. Les thématiques :

- "La femme au quotidien" ;

- "culture et identité" ;

- "Lutte contre les violences faites aux femmes, violences conjugales et intrafamiliales" ;

- "l'économie et indépendance financière".

Se lancer

À Ponérihouen, appel est lancé aux femmes qui veulent "créer une activité dans le secteur de l’artisanat, l’agriculture, la pêche, ou lancer des animations de proximité en tribu". Elles sont conviées à la maison de la Femme, vendredi 7 mars, de 7 heures à 16 heures, pour échanger avec des professionnels. Des informations seront aussi données sur les délicats sujets de l’accompagnement social et l’accès aux soins, sans oublier un marché, une boutique solidaire ou des sessions de bien-être.

Se bouger

À Koné , le stade Yoshida accueille "Entreprendre en forme", samedi 8 mars, de 9 heures à midi. C'est organisé par l’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative économique. Il fallait s’inscrire avant mercredi 5 mars mais les retardataires peuvent essayer le jour même, de 7 à 8 heures, en fonction des disponibilités.



Plusieurs clubs y vont de leur initiative pour marquer le 8 mars. Comme la self-défense féminine à Nouméa, à la salle sociosportive Simutoga, samedi 8 mars, de 10 heures à midi (bokator, taekwondo, pencak silat…)

Passer par l'art

À Koné, avec "Avoir des elles", le centre culturel Pomémie "met à l'honneur la jeune création féminine", samedi 8 mars :

- à 13 heures, ouverture d'une exposition qui montre les photos, vidéos et dessins de Pwiya et Moyna. Rencontre avec les artistes.

- à 14 heures, début du plateau musical mettant en avant le chant des femmes : Ingrid Aucher, Moyna, Manoushka... Tarif, 500 F à partir de douze ans.

À Nouméa, le site du château Hagen, à la Vallée-des-Colons, sert d'écrin à l'exposition "Elle". Du 8 mars au 12 avril, elle se veut, écrit la province Sud, un "dialogue subtil entre les objets historiques de la collection Costes et les œuvres du fond d'art contemporain".

Rendre hommage

À l'occasion du 8 mars, des expositions mettent en lumière des Calédoniennes d’exception.



Marie-Claire Beccalosi, Yanita Goulié, Lina Persan… U ne exposition présente des portraits d'habitantes qui ont contribué à l’histoire locale. Elle s'intitule "Femmes d'influence, des pionnières méconnues de Nouvelle-Calédonie". Visible à Nouméa, au CIDFE (le Centre d’information droits des femmes et égalité de la province Sud). Mais aussi à Païta, à la médiathèque du Dock socioculturel, du 8 au 15 mars. Et au centre culturel du Mont-Dore, jusqu'au 31 mars.

À Dumbéa, la maison de la Jeunesse située à Koutio présente du 8 mars au 3 avril "Destin de femmes", des portraits d’habitantes qui ont marqué la commune au fil du temps. Parfois à des places inattendues, en défiant les normes de leur époque.

Toujours à Dumbéa, à Koutio, le centre aquatique abrite l'exposition photo appelée "Engagements de femmes". Lancée en 2020, enrichie chaque année, elle met à l'honneur des femmes qui s'investissent ou se sont investies dans la vie de la commune.

Se souvenir

L’association Fées (Femmes entraide économique et solidaire) a choisi le 8 mars pour fêter son dixième anniversaire, puisqu’elle a été créée durant une journée internationale de la femme. Il est célébré à Houaïlou, de 8 heures à 17 heures. Cette association gère la boutique Arti’fées à Nouméa, sur les quais.

Se faire plaisir

A l'édition 2022 du salon de la Femme, Priscilla Ramothe présente ses "macramotes plumées". • ©Cédrick Wakahugnème / NC la 1ère

À Nouméa, la maison des Artisans retrouve le salon des Femmes vendredi 7 et samedi 8 mars, de 9 heures à 18 heures puis dimanche 9 mars, de 9 heures à 17 heures. Bien-être, beauté, sport, nutrition, mode, concerts, ateliers, expos… Plus de 70 exposants et de nombreuses animations sont annoncés à cet événement dédié aux Calédoniennes.

Voir des films

À Dumbéa, le cinéma Origin met en lumière les sportives :

- samedi 8 mars, à 18 heures, projection du drame Julie se tait, par Léonardo Van Dijl ; démonstration et échange avec les patineuses du Rolling club Dumbéa.

- dimanche 9 mars, à 16 heures, projection de Tatami, film de Bar Amir Nandi et Guy Nattiv (VOST) ; introduction par l'association Les Kimonos du cœur.

- présence et témoignage d'Esther Wejieme, championne de France du 200 mètres en salle.





La comédie dramatique Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott, est visible :

- au cinéma Origin de Dumbéa, vendredi 7 mars, à 18h30 ;

- au Cinécity de Nouméa, samedi 8 mars, à 15h45.

Et bien d’autres rendez-vous

À Lifou, la journée des droits des femmes est prévue au lieu-dit Nine ulaan, vendredi 7 mars, de 8 heures à 19 heures.

À Ouvéa, c’est la tribu de Houloup qui reçoit la journée, samedi 8 mars.

À Maré , rendez-vous à La Roche, au terrain Pa Gumarara, samedi 8 mars, de 7 heures à 16 heures.





À Nouméa, l’association Solidarité RS tient un marché spécial femme, samedi 8 mars, de 7h30 à 13 heures, au parc de Rivière-Salée.

À Thio, des ateliers ont été prévus toute la semaine. Il est prévu de les débriefer samedi 8 mars, lors de la journée organisée au complexe sportif, de 8h30 à 20 heures.



À Bourail , direction la maison des Familles, samedi 8 mars, de 8 heures à midi, en partenariat avec l’association des femmes Jeanne-Boutin.







D'autres événements déclineront la journée des droits des femmes plus tard dans le mois. À retrouver dans nos "agendas sorties".