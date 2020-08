Protéger les bébés du virus respiratoire syncytial

Attention au virus respiratoire syncytial chez les nourrissons. Une épidémie sévit actuellement en Nouvelle-Calédonie. Anodin chez les adultes, le VRS peut être très dangereux pour les très jeunes enfants.

Anne-Claire Lévêque (F.T.) •

Gare au VRS

De l'utilité des gestes barrière

Comme tous les virus respiratoires, il se transmet par le contact salivaire. Donc pas de bisou aux tout petits bébés quand on est enrhumé. Les personnes qui transmettent, c'est souvent les grands frères et les grandes sœurs.

Et après, c'est aussi par le biais des parents. Quand on mouche le grand frère, on se lave bien les mains avant de s'occuper du petit.

C'est essentiellement faire très attention au rhume, qui paraît banal chez le grand frère, le papa, la maman ou la tantine, parce que chez le tout petit bébé, ça peut être dramatique.

- Dr Marie-Eve Moulies, chef du service néonatalogie au CHT

Consulter

dépistés en Calédonie, etnéonatale, depuis le début de l’année. C’est dix de plus que sur toute l’année 2019, et plus de double par rapport à 2018. Les spécialistes du nourrisson tirent la sonnette d’: ce qui semblerait un simple rhume peut mettre la vie des nouveaux-nés enFace au VRS, les gestes barrière réappris à l’occasion de la crise du coronavirus sont la meilleure arme. Et si le rhume s’est installé dans la famille, soyez prudent.En cas d’inquiétude, il est conseillé de consulter un pédiatre ou un médecin généraliste sensibilisé aux pathologies des tout petits.