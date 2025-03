Cinq ex-collaborateurs opposés à la province des îles devant le tribunal administratif

Cinq ex-employés de la province des îles contestent la fin de leur contrat de travail. Ils ont envoyé une requête en référé au tribunal administratif. Cette procédure permet de demander au juge de suspendre, en urgence, l’exécution d’une décision administrative.

Ils étaient chargé de mission, secrétaire, assistante ou chef de cabinet de la province des îles, en poste à Nouméa et Ouvéa. La collectivité a mis fin au contrat de cinq collaborateurs de cabinet de Jacques Lalié en décembre 2024, après que ce dernier a été évincé de la présidence en raison de sa peine d'inéligibilité.

Les fonctions de ces cinq employés ont donc pris fin en même temps que celles de l'ex-dirigeant, conformément à une délibération de 1996 prévoyant que les contrats de collaborateurs de cabinet sont liés au mandat de l’élu. Mais pour les salariés, qui ont porté l'affaire devant le tribunal administratif, Mathias Waneux, le nouveau président, n'a pas fait les choses correctement.

"Un règlement de compte"

"Il se permet de nous arrêter subitement sans explication ni entretien. Le constat est regrettable, c'est un règlement de compte", pointe Jean-Albert Wadedeu, jusqu'en décembre chef de cabinet de l'antenne d'Ouvéa. "Sur la liste UC-FLNKS, une ligne a été tracée depuis 2019. Nous sommes censés suivre jusqu'à la fin de la mandature. Politiquement, on est dans la même maison", souligne-t-il.

La décision du tribunal est attendue ce mercredi 5 mars, elle interviendra dans un contexte de réorganisation des services au sein de la province des Îles. L’exécutif a annoncé une réduction de la masse salariale de 30%, tant les finances sont dans le rouge. On ne sait pas encore si ce dégraissage concernera également les postes de collaborateurs de cabinet.

Dans son rapport sur la gestion de la province des Îles, en 2024, la chambre territoriale des comptes avait pointé "l’augmentation sensible d’agents sur des postes non-permanents". Une tendance ayant alourdi les dépenses de personnel de plus d’un milliard de francs entre 2018 et 2022.