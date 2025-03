Ces anciens salariés d'Air Calédonie qui essayent de rebondir à Lifou

La compagnie Aircal a lancé un plan social en juillet 2024. Vingt personnels au sol de Lifou sont concernés, et certains sont au chômage depuis fin février. Rencontre avec deux ex-manutentionnaires, qui tentent de se reconstruire.

Jean-Paul Milie a perdu son emploi le 26 février 2025. Manutentionnaire à Air Calédonie depuis 2022, il fait partie des personnels au sol concernés par le licenciement économique. "Les principales raisons évoquées c'était [l'aspect] financier. L'état [de la trésorerie] ne permettait plus de nous garder."

Aujourd'hui, il se consacre pleinement à ses fruits. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. "Je récolte des pitayas pour pouvoir les vendre au marché. C'est ce que je faisais déjà quand je travaillais. Et là le licenciement arrive en même temps que la récolte, coup de chance, sourit Jean-Paul Milie. Du coup, cela me permet d'avoir quelques pièces pour garder un pouvoir d'achat que beaucoup de gens n'ont plus."

Entraide et petits boulots

Kevin Passa lui, a intégré la compagnie après le lycée, à l'âge de 19 ans. Au chômage dix ans plus tard, il a du mal à réaliser. Contrairement à Jean-Paul, il n'a pas encore rebondi. "C'est très difficile. Le licenciement est une aventure pour moi, [ça entraîne] beaucoup de questions."

Entraide ou petits boulots, l'ex-manutentionnaire tente de joindre les deux bouts. "Je fais des petits chantiers à droite, à gauche. Ça donne de quoi se nourrir pour la fin du mois." D'autres employés ont décidé d'entamer une procédure contentieuse pour caractériser un licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses.