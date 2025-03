Création d'un BTS à Lifou, un espoir pour l'avenir des Iles Loyauté

Sur 60 candidatures, 15 dossiers ont été retenus, parmi lesquels celui de Shirley Wasaumie qui se projette grâce à ce BTS : "Il m'offre beaucoup d'opportunités après le BTS pour le travail". C'est une première aux Loyauté : l'ouverture d'une section en études post-bac. Le lycée des Iles Williama Haudra, propose depuis la rentrée un BTS GPME : Gestion de la petite et moyenne entreprise.

C'est une grande joie et une grande satisfaction et un grand message d'espoir en ces temps de crise et de difficultés.