"Nous nous sentons complètement abandonnés" : l'interminable isolement des habitants de Tiga

Liaison aérienne inexistante, rotations maritimes réduites comme peau de chagrin, accès aux soins dégradé ... Les habitants de Tiga déplorent l'aggravation de leur isolement et se sentent délaissés par les pouvoirs publics.

Les années passent, les difficultés demeurent. À Tiga, le sens de la débrouille fait partie de l' des quelque 70 habitants, qui composent depuis toujours avec la contrainte de l'isolement. Mais depuis quelques temps, le quotidien de ce petit bout de terre au large de Lifou, dont il dépend administrativement, prend des allures de calvaire.

La desserte maritime, qui permettait il n'y a pas si longtemps le transport du frêt et des habitants entre Tokanod et la grande île voisine deux fois par semaine, a été réduite à sa plus simple expression. Depuis deux ans, seul un petit bateau de 6 places, d'ordinaire affecté à la surveillance du lagon, relie encore les deux territoires avec une fréquence très aléatoire.

"Il vient quand il y a vraiment des besoins urgents ou des démarches administratives à gérer", résume un habitant qui a souhaité conserver son anonymat. En complément, certains propriétaires de bateaux à Lifou proposent d'effectuer ce trajet de trois heures mais le tarif, 10 000 francs en moyenne, reste prohibitif pour beaucoup d'autant que les conditions de voyage s'avèrent spartiates et peu sécurisées.

Le ciel inaccessible

Impossible également de quitter l'île par les airs. Voilà bientôt deux ans que l'aérodrome de Tiga, le plus petit des Loyauté, n'a plus vu décoller ni atterrir le moindre avion. Air Oceania devait en principe reprendre la liaison en début d'année. "On nous a annoncé en novembre qu'un premier avion arrivait, on attend toujours depuis. Par bouche à oreille, on entend maintenant qu'il faudra patienter jusqu'au mois d'août, le temps que les mécaniciens arrivent", se désole un habitant.

L'accès à la mer entravé, le ciel inaccessible ... L'isolement absolu de Tiga se répercute à tous les niveaux sur la vie des locaux. L'approvisionnement en produits de base est inexistant, "sauf pour ceux qui ont les moyens de payer le trajet et de ramener des marchandises depuis Lifou". Ils ne sont pas nombreux, car le territoire accueille très peu d'emplois et l'économie locale tourne principalement autour du marché tribal.

Faute de moyen de transport, la rentrée scolaire a été effectuée avec deux semaines et demi de retard, le 6 mars, le temps que les sept élèves que compte Tokanod puissent regagner leur île depuis Lifou. Finie également la tournée mensuelle du médecin et du dentiste. Seul un infirmier permet d'assurer une présence médicale sur l'île. Mais le roulement, prévu pour intervenir toutes les trois semaines, semble lui aussi se fragiliser. La semaine dernière, aucun infirmier n'a été envoyé.

Les habitants ont été laissés pendant sept jours sans possibilité de soin de base, pour la première fois depuis des décennies. Un soignant a fini par arriver après des protestations auprès de la DACASS (Direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire).

Amertume et tristesse

Que serait-il advenu en cas d'urgence ? Difficile à dire, d'autant plus que le réseau téléphonique de l'île "ne fonctionne plus que sur les hauteurs depuis les travaux de remplacement de la 3G menés récemment", souligne-t-on à Tokanod. Les remontées et signalements, effectués à plusieurs reprises, n'ont pour le moment abouti à aucune intervention.

"Je ressens de la tristesse. C'est toujours les grandes îles et nous ensuite. Nous nous sentons complètement abandonnés", confie Jérémy Passa. Originaire de Tiga par son père, cet homme de 28 ans a fait le choix, il y a près d'une décennie, de s'installer sur l'île. Il fait aujourd'hui partie de la quinzaine de jeunes présents sur ce petit bout de terre. "Je suis obligé de rester parce qu'il y a la maison, le champ. Mais je vois la situation se dégrader depuis 2016", raconte-t-il. "Ce qu'on fait, ça ressemble à de la survie et malgré les paroles, rien ne s'améliore".

Un constat partagé par tous, et des incertitudes qui pèsent sur le moral des anciens notamment. "Je voudrais bien rester jusqu'à la fin de ma vie à Tiga mais avec tous ces problèmes, ça m'inquiète beaucoup. Que se passera-t-il si je tombe malade", s'interroge Kakou Dokunengo, 72 ans. Le "vieux" a fait le choix de revenir passer sa retraite sur son île natale en 2021.

À l'inverse, une partie des personnes âgées a dû se résoudre à s'installer à Nouméa face aux conditions de vie de plus en plus difficiles. Alors que Tiga comptait 150 habitants en 2004, la population a diminué de moitié et l'exode ne semble pas prêt de s'arrêter pour le moment.

Une solution coutumière ?

"Personne ne bouge, tout le monde attend que la solution vienne toute seule. On est dans le flou total", conclut Kakou Dokunengo. De fait, interrogés au sujet des carences des liaisons maritimes, le secrétariat général de la commune de Lifou et celui de la province des Îles se renvoient la balle, estimant qu'il ne s'agit pas de leur responsabilité.

Concernant les rotations aériennes prévues par Air Océania, le secrétariat général de la province dit "attendre un retour de la SODIL" et confirme que "l'avion vient d'arriver". Nos tentatives de joindre la société de développement et d'investissement des îles n'ont pas été concluantes. De leur côté, ni le maire Néko Hnepeune, ni le président de la collectivité Mathias Waneux n'ont répondu à nos sollicitations.

Le successeur de Jacques Lalié à la tête de la province était d'ailleurs attendu ces dernières semaines pour une rencontre avec les habitants. "Il devait passer dire bonjour. On lui avait préparé une cérémonie d'accueil mais il n'est jamais venu et ne nous a même pas prévenu", regrette Jérémy Passa, selon qui les habitants doivent désormais tenter de sensibiliser les instances coutumières. Une rencontre est prévue dans cette optique, début avril à Nouméa.