Un jeune homme retrouvé mort au volant à Lifou, le football calédonien en deuil

L’île de Lifou et le monde calédonien du football endeuillés par un drame de la route qui est survenu ce week-end. Un jeune Drehu a perdu le contrôle de son véhicule dimanche matin, vers Mou. Son corps sans vie a été trouvé derrière le volant quelques heures plus tard. Il s'agit du joueur de football Gaëtan Gope-Iwate.

La voiture a été retrouvée accidentée contre un poteau électrique. La macabre découverte a eu lieu dimanche 23 février, en début d’après-midi, sur une route secondaire de Mou, dans le Sud de Lifou. Alertés, les pompiers communaux ont trouvé au volant le corps sans vie d’un jeune homme. D’après les éléments recueillis, et l’état de la dépouille, le drame s’est produit en milieu de matinée. L’enquête de gendarmerie devra préciser le déroulement des faits et les causes de cette perte de contrôle.

En mai 2019 à Nouméa, Gaëtan Gope-Iwate, en maillot jaune, à la lutte pour l'AS Magenta avec Bertrand Kaï de Hienghène. • ©Alain Vartane / FCF

Une disparition brutale qui entraîne de nombreuses réactions, ce lundi matin. Il s'agit en effet de Gaëtan Gope-Iwate, joueur de football âgé de 26 ans qui est passé par le FC Auteuil, l'AS Wetr et l'AS Magenta. Un club avec lequel "Lookes" a disputé la finale 2019 de la ligue des champions océanienne, rapelle la fédération calédonienne de foot dans un hommage sur les réseaux sociaux.