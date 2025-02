Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : "il faut réconcilier les mémoires", une escale sereine à Ouvéa

Partager :

Sa première journée de visite en Nouvelle-Calédonie a mené le ministre des Outre-mer sur l'île d'Ouvéa, samedi après-midi. Manuel Valls a salué le souvenir de tous les morts des Événements. Loin de l'agitation vécue à Nouméa et au Mont-Dore plus tôt dans la journée, il a plaidé pour la réconciliation des mémoires et le dialogue.

Après une altercation dans le Sud du Mont-Dore, un bon accueil à Ouvéa. La dernière séquence du déplacement ministériel, samedi 22 février, a été moins mouvementée que celle d'avant. Elle était dédiée aux îles Loyauté, et au pays iaai en particulier. Après les honneurs militaires sous la Croix-de-Lorraine, le bonjour traditionnel au Sénat coutumier et l'hommage au gendarme Molinari à Plum, Manuel Valls a enchaîné avec d'autres gestes symboliques. Le premier a été de visiter l'aire. Geste coutumier à l'arrivée sur Ouvéa, le 22 février, au premier jour de la visite ministérielle. • ©David Sigal / NC la 1ère Là où "tout a commencé" "C'est ici que tout a commencé, les accords de Matignon-Oudinot qui ont conduit à l'Accord de Nouméa", a déclaré Barthélémy Adeda, représentant la chefferie de Saint-Joseph, lors de la coutume d'accueil. "Aujourd'hui, nous arrivons à la finalité de toute chose, la sortie de l'Accord de Nouméa, et nous voulons trouver un chemin de paix et de partage", a-t-il ajouté, selon l'Agence France presse. Accueil de Manuel Valls à l'aire coutumière iaai, le 22 février 2025, à Nouméa. • ©David Sigal / NC la 1ère Hommages successifs À Fayaoué, Manuel Valls a déposé une gerbe de fleurs sur le monument situé dans l'enceinte de la brigade. Lequel honore les quatre gendarmes tués ici le 22 avril 1988, lors de la prise d'otages, et les deux parachutistes qui ont perdu la vie durant l'assaut sur la grotte de Gossanah, le 5 mai suivant. Puis direction Wadrilla, et le mémorial sous lequel reposent les dix-neuf indépendantistes kanak qui ont trouvé la mort durant ce même épisode historique. Cérémonie à la brigade de Fayaoué, devant le monument en mémoire des quatre gendarmes et des deux parachutistes tués en 1988. • ©David Sigal / NC la 1ère "Le sang a coulé de nouveau" La démarche trouve une résonance particulière, après la crise insurrectionnelle qui a fait quatorze victimes de tirs par balle, l'an dernier. "Plus que jamais, puisque le sang a coulé de nouveau le 13 mai, il faut réconcilier les mémoires. Sans ce travail, on ne peut pas bâtir un projet d'avenir", a lancé le ministre d'État. En ajoutant : "Il y a, à la fois, parfois peu de mémoire et souvent beaucoup de révisionnisme. Non, on a besoin de cette mémoire, de partir de ce qui s'est passé pour construire l'avenir, notamment pour les jeunes." Le mémorial consacré aux dix-neuf Kanak tués dans l'assaut sur la grotte de Gossanah se trouve à Wadrilla. • ©David Sigal / NC la 1ère Sans le député de la circonscription Cette visite bien reçue par la population a été marquée, signale l'AFP, par l'absence du député non indépendantiste de la circonscription. Nicolas Metzdorf n'avait pas pu se rendre aux Loyauté pendant la campagne des élections législatives. Le niveau de tension était alors particulièrement élevé, quelques semaines après le début de l'insurrection. L'étape d'Ouvéa a aussi vu le membre du gouvernement s'entretenir avec le nouveau président de la province Îles et les maires loyaltiens.

