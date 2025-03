VIDÉO. “J’ai été obligé de revenir”, ces Calédoniens qui retournent en tribu après avoir perdu leur travail

Des milliers de Calédoniens ont perdu leur emploi depuis les émeutes de mai 2024. Une partie d’entre eux a laissé la ville afin de retourner vivre en tribu. Pour certains, ça signifiait de quitter la Grande Terre, pour prendre un nouveau départ aux îles. Reportage à Lifou.

Chaque matin, Julien Waima se rend dans son champ, à Lifou, tribu de Xödre. Avant mai 2024, ce père de famille vivait dans le Grand Nouméa. Il a perdu son emploi dans le nettoyage de voitures. Son lieu de travail à Dumbéa a été brûlé pendant les émeutes. “J’ai été obligé de revenir pour travailler au champ, résume-t-il. C’est pour manger et des fois, c’est notre revenu : on va au marché vendre un peu.”

La fin des indemnités chômage

Depuis un mois, Julien ne touche plus d’indemnité de chômage, alors qu’il lui reste des frais sur Nouméa. “J’ai une traite de 86 000 F et la semaine dernière, la banque a commencé à m’appeler… Il faut que je trouve du travail !”

"J’ai la mer, la chasse, le champ"

Plus loin, sur les hauteurs de Xödre, Goicë Saihuliwa construit une case. Lui aussi, a été licencié après le 13 mai. Son entreprise, située à Ducos, a dû se séparer de ses employés faute d'activité. Lui non plus, ne perçoit plus d’indemnité chômage.

En forêt, sans eau ni électricité, il prend la vie avec philosophie. “À Drehu, on a tout ce qu’il faut. Surtout ici, à la tribu de Xödre. J’ai la mer, j’ai la chasse, j’ai le champ. Je n’ai pas besoin de gros trucs.”

Ainsi, des dizaines de familles se réinstallent sur Lifou, à la recherche de nouvelles opportunités.