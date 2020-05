Tout le monde à l'école !

A Hienghène, les collégiens ont retrouvé les bancs de leur collège, après sept semaines de fermeture.

Marguerite Poigoune •

©Marguerite Poigoune

Un retour en classe en toute sérénité

« Je suis un peu fatiguée. Quand on se réveille le matin, on croit toujours qu’on est encore en confinement. Pendant cette période, on a fait nos devoirs et on a aussi travaillé dehors ».

« Il n’y a pas de cas à Hienghène, alors je ne suis pas inquiet. Ils nous ont dit de nous espacer d’un mètre, alors on va essayer de respecter les gestes barrières même si c’est dur car on est nombreux ».

Les élèves sont attentifs aux explications du principal du collège de Hienghène, « je leur explique que l’on est maintenant dans un cadre de déconfinement adapté sur six semaines, et qu’il faut donc respecter les gestes barrières ».Des explications sur les mesures d’hygiène à suivre et à respecter. « Un réflexe important à conserver toute sa vie et dans la durée : c’est le lavage des mains et surtout qu’il n’y ait aucun contact entre eux. Les élèves doivent comprendre qu’il faut garder une distance d’un mètre quand ils se parlent, ça peut être difficile mais je fais confiance au bon esprit des enfants », ajoute Philippe Buzy. « Concernant le gel hydro-alcoolique, nous en avons un peu. Mais lorsqu’il y a des points d’eau, nous mettons à disposition du savon. En revanche, nous n’avons pas de masque. Si les parents veulent en acheter, c’est à leur charge ».Des élèves, pour la plupart, ravis de retrouver les bancs de l’école, après sept semaines à la maison. Au réveil, ce lundi matin, Juanita, élève en classe de 3ème a mis du temps à réaliser qu’elle n’est plus en confinement.Benjamin, élève en classe de 5ème, sait qu’il doit respecter les gestes barrières. Il n’a pas aucune crainte.Après les explications du principal du collège, les élèves sont confiés à leurs professeurs principaux. Les cours peuvent enfin reprendre progressivement.