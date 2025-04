A Houaïlou, en l’absence de médecin, la situation sanitaire est “préoccupante” selon le maire Pascal Sawa

Les déserts médicaux continuent de gagner du terrain, y compris à Houailou. Depuis un an, la commune est dépourvue de médecin et doit faire face à une réduction significative du nombre d’infirmiers. Invité de la matinale, Pascal Sawa s’est exprimé sur cette situation critique. Le maire espère des mesures concrètes pour garantir un accès aux soins pour tous, notamment les plus vulnérables.

C’est un problème qui impacte directement la vie de nombreux habitants. La pénurie de médecins est une réalité à Houaïlou, ce qui contraint près de 4000 personnes à des déplacements vers d’autres communes pour se soigner. “La situation sanitaire est préoccupante”, assure Pascal Sawa. “On n'a plus de docteur depuis un an environ, et on a aussi une diminution forte des infirmiers” déplore-t-il.

Un accès aux soins de plus en plus compliqué

Interrogé ce matin, Pascal Sawa a alerté sur la difficulté croissante pour sa population à accéder aux soins. Si la province a mis en place un dispositif de télémédecine, celui-ci reste insuffisant pour couvrir tous les besoins, de l'avis du maire. “Cette situation créée un basculement vers d’autres communes voisines” explique-t-il, créant des engorgements, “il y a des embouteillages, on va dire ça comme ça, devant les dispensaires et devant les cabinets médicaux”. Conséquence : certains habitants, notamment ceux ayant du mal à se déplacer, renoncent. Ce qui entraîne des aggravations des pathologies. “Tout cela créé une situation où les gens se laissent un peu aller, ça amplifie les maladies et in fine, cela crée plus d'évacuations et plus de maladies lentes.”

Des solutions nécessaires à court terme

La mairie n’ayant pas de compétence en matière de santé, Pascal Sawa appelle au dialogue avec la province Nord et le gouvernement pour trouver des solutions rapides. Parmi les pistes envisagées : faciliter les déplacements des habitants vers les communes disposant de médecins, mais aussi “retravailler les conventions entre les provinces Nord et Sud", ou encore obtenir un soutien de l’État. “Oui, on compte sur l’État, même si la compétence sanitaire est dévolue à la Nouvelle-Calédonie” insiste le maire.

Face à cette urgence, une réunion d’information se tient ce jeudi matin à Houailou. Objectif, échanger avec les habitants et les coutumiers afin de structurer les revendications à porter aux institutions compétentes.