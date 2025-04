A Koumac, la gym douce pour les seniors, un vecteur de lien social et de bien-être

Faire du sport après 60 ans, un défi pour beaucoup de Calédoniens. C'est la raison pour laquelle, dans le Nord, l’association "Koumac Nord Athlé" tente de faire bouger les anciens. Deux fois par semaine, des exercices leur sont proposés.

Au coeur du village de Koumac, un groupe de retraités s'efforce de maintenir une bonne condition physique en participant à des séances d'activités adaptées. Parmi eux, un homme victime d'un AVC il y a deux ans. Depuis cette épreuve difficile, il retrouve tout doucement une certaine autonomie grâce au jardinage et à des exercices physiques réguliers proposés par l'association "Koumac Nord Athlé".

Ça permet de rencontrer des gens sympas. Et en fin de compte, ça évite aussi d'aller voir trop souvent les docteurs. Henri Reuillard, un participant

Un constat partagé par l'Organisation mondiale de la santé qui recommande au moins trente minutes d'activité physique modérée, cinq fois par semaine, pour les plus de 60 ans. Un conseil que ces seniors prennent au sérieux.

Préserver la mobilité

Deux fois par semaine, le groupe se retrouve sous la houlette d'une coach sportive venue de métropole. Spécialiste de la gym douce, elle propose des exercices progressifs : d'abord la chaise, puis debout, en mettant l'accent sur la souplesse, la coordination et les réflexes.

Un moment de partage inter-générationnel

L'ambiance est conviviale, si bien qu'elle attire même les plus jeunes. A mi-séance, des enfants se joignent à leurs grands-parents pour les encourager et s'amuser avec eux. "Je suis venue avec ma grand-mère pour la motiver et faire un peu de sport" confie une fillette, avec enthousiasme.