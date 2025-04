Nouveaux conventionnements pour attirer des soignants : une fausse bonne idée ?

Face à la pénurie de professionnels de santé, la Calédonie autorise de nouveaux praticiens à s’installer à Nouméa et dans son agglomération. En théorie, cette mesure est destinée à attirer davantage de soignants. Dans la pratique, elle s’avère contre-productive, selon la Fédération professionnelle des libéraux de santé.

Appliqué en Nouvelle-Calédonie, le principe du conventionnement est simple : il s’agit de réguler l’installation de professionnels de santé dans certaines zones, pour harmoniser autant que possible l’offre à la demande. Sur le Caillou, les quatre communes de l’agglomération sont concernées par ces conventionnements de praticiens : Nouméa, Dumbéa, Païta et le Mont-Dore.

Chaque année, une commission, dans laquelle siègent la Cafat, les mutuelles et les trois provinces, décide de la possibilité de nouvelles installations. Car ce sont elles qui remboursent les frais de santé.

Au lieu de réparer des situations, ils les ont empirées. Patrice Gautier, président de la FPLS



Pas de recensement

Or pour Coralie Lesveque, la présidente du Syndicat des infirmiers à domicile, l’ouverture des conventions s’est faite de manière précipitée cette année. "Compte tenu de tout ce qui s’était passé en 2024, on leur a[vait] demandé de vraiment jouer la prudence, de ne pas ouvrir de nouveaux conventionnements, au moins pour 2025, et d’attendre d’avoir plus de chiffres avec un recensement. Ils prennent des décisions complètement dans le brouillard."

Cette mesure, qui était destinée à rendre la Nouvelle-Calédonie plus attractive, ne semble pas vraiment porter ses fruits. Elle pose problème, en revanche, localement, selon Patrice Gautier, le président de la Fédération des professionnels libéraux de santé (FPLS). "Les conséquences de [cette décision], c’est que globalement, les infirmiers de l’hôpital qui avaient décidé de rester ont été aspirés par ces nouveaux conventionnements et donc désertifient l’hôpital. Au lieu de réparer des situations, ils les ont empirées."



La Brousse touchée par l'exode des soignants

Autre problème signalé par la FPLS, cette mesure favorise l’exode vers la ville de soignants de certaines régions, comme la province Nord, déjà en grande pénurie de praticiens. Elle accentue aussi la compétition entre praticiens dans l’agglomération.

Un argument qu'a du mal comprendre Xavier Martin, le directeur de la Cafat. Selon lui, l'ouverture de nouveaux conventionnements à Nouméa permet surtout à des praticiens libéraux, dont les cabinets ont été détruits ou vandalisés dans l'agglomération, "d'exercer dans des zones plus sécurisées".

Or, même à Nouméa, depuis la crise, "il y a des besoins en soignants qui ne sont pas satisfaits", estime Xavier Martin.