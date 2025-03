Un nouveau club de football à Pouembout

Le Pouembout sporting club, ou PSC, souhaite répondre à la demande avec plus de 80 pré-licenciés. Cette nouvelle structure compte faire au mieux avec les minces moyens dont elle dispose.

Sur la pelouse fraîchement taillée du complexe omnisports Bousquet, Robin Mahé donne ses consignes aux U11 pour son premier entraînement à la tête du Pouembout sporting club. Le coach, par ailleurs professeur d'EPS au collège de Païamboué, ambitionne d'élargir l'horizon sportif de la commune.

"On se rend compte que c'est dynamique en ce qui concerne le basket, mais qu'il n'y a pas de club de foot hormis la JS Baco [club situé à Koné], alors que c'est quand même le sport numéro 1 chez les élèves", confie-t-il.

Ballon au pied, les enfants découvrent ou retrouvent une discipline à laquelle ils n'avaient pas accès jusqu'ici. "Je voulais pas trop parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Mais ma mère a réussi à me convaincre de faire du foot", confie Maëlane, 10 ans, qui s'essaye au ballon rond et ne semble pas le regretter. "J'en faisais à Païta sauf que je suis parti, j'ai arrêté pendant un moment", explique de son côté Enzo, 11 ans, heureux de pouvoir reprendre.

Un défi financier

Créé en septembre 2024, le Pouembout sporting club reste en attente des autorisations pour intégrer les championnats locaux, délivrées par le comité provincial nord de football. La structure veut devenir une référence pour la formation des joueurs, des moins de 12 ans à ceux de 15 ans, le tout dans un contexte de crise.

"On a déjà échangé avec les parents pour leur dire que sur les déplacements, les bingos, ils devront nous donner la main. Financièrement, c'est très compliqué. Nous n'avons pas le droit au mécénat ni à l'aide de l'agence nationale du sport. Et le sponsoring, c'est difficile pour les entreprises, avec ce qui s'est passé", souligne Valérian Hummel, l'entraîneur et fondateur du PSC.

Des défis conséquents attendent la structure naissante, comme toutes les autres qui feront leur rentrée ce samedi 8 mars, lors de la journée des associations à Pouembout.

