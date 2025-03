Assises : dix-huit ans de prison pour le meurtre de son beau-frère à Saint-Louis

Après deux jours d'audience, la première affaire de meurtre examinée durant cette session d'assises en Calédonie a livré sa conclusion. Sylvano Dawano a été condamné à dix huit-ans de réclusion criminelle pour avoir tué par balle Jean-Marc Alerte, son beau-frère et voisin. C'était en juin 2022, au Mont-Dore, dans la tribu de Saint-Louis.

La cour d'assises a rendu son verdict à la mi-journée. Ce vendredi 7 mars, au deuxième jour du procès, Sylvano Dawano a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Jean-Marc Alerte. La victime était son beau-frère et voisin à la tribu de Saint-Louis, et par ailleurs sculpteur renommé. L'homme est mort après avoir reçu une balle de fusil au ventre, dans la nuit du 22 au 23 juin 2022.

Moins que les réquisitions

Un verdict jugé pondéré par les différentes parties. L'accusé encourait une peine de trente ans d'emprisonnement. Ce matin, le procureur général avait requis 25 ans de prison, ainsi qu'une interdiction de séjour au Mont-Dore. Celle-ci n'a pas été retenue. En revanche, le quadragénaire doit verser des dommages et intérêts à la veuve de la victime, ses cinq enfants et ses petits-enfants. Une famille qui accorde son pardon, annonçait l'épouse ce mercredi, à la barre.

Je regrette tout ce que j’ai fait, j’étais ivre. Sylvano Dawano devant les assises, le 6 mars 2025

Un meurtre sur fond d'alcool ...

Les deux jours de procès ont mis en exergue plusieurs éléments de cette affaire. Sylvano Dawano, âgé de 38 ans au moment des faits, avait beaucoup bu. Du rhum. Si les expertises psychiatriques n'ont pas relevé de pathologie chez lui, il a très mal vécu la mort de ses parents. Comme une bascule qui l’a entraîné vers la boisson et la solitude.

... et de conflit foncier

Or, ce Mondorien calme et solitaire, voire taiseux, devient agressif quand il est saoul. "Sors de là, je vais te mettre une balle", a-t-il lancé à Jean-Marc Alerte cette fameuse nuit. En toile de fonds, l'alcool donc, et le foncier. La victime, originaire du Vanuatu, et sa femme vivaient dans une maison de la tribu depuis 1988. L'accusé estime qu'elle a été bâtie sur une terre qui lui appartient.

Des conflits fonciers, il en avait avec d'autres habitants de Saint-Louis. Quelques minutes après avoir tiré sur son beau-frère, Sylvano Dawano a fait feu sur une maison dans laquelle se trouvaient cinq personnes. D'autres faits pour lesquels il a déjà été condamné, à dix-huit mois de prison.