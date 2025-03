Malgré un budget en baisse d'un milliard de francs pour 2025, Païta maintient des investissements

La commune de Païta tenait son conseil municipal ce jeudi 6 mars, pour voter le budget 2025. Un budget très restreint, 4,1 milliards de francs pour cette année, un niveau équivalent à 2014 alors que la population a augmenté sur la commune. Pour autant, la mairie assure que certains investissements seront maintenus.

Il a été voté à l’unanimité ce jeudi 6 mars et c’est un milliard de moins que l’an dernier. "Ça nous fait surtout revenir à des exercices d’il y a dix ans, alors qu’on a aujourd’hui une population qui est de 25 % supérieure à ce qu’elle était à l'époque", explique Antoine Romain, directeur de cabinet de la maire.

La mairie évoque un budget "sincère" car il tient compte des ressources dont on pourra compter sur l’année 2025. Des efforts sont faits à l’instar de ce qui s’est fait sur la commune de Dumbéa, en matière notamment de fonctionnement. "Il y a également des restrictions dans la masse salariale : quasiment 3 % en moins avec le non-remplacement des personnes qui partent à la retraite ou qui quittent la commune pour d’autres collectivités, l’arrêt des CDD, un effort sur le fonctionnement supérieur à 10 %..." énumère Antoine Romain.

Des efforts aussi sur l’investissement malheureusement, car c’est ce qui permet au tissu économique de la commune, et plus largement du sud de l’agglomération, de vivre. Antoine Romain, directeur de cabinet de la maire

Quels investissements sauvegardés ?

Les travaux routiers seront poursuivis car "c’est un sujet particulièrement sensible aux administrés et il y a un besoin réel. Il y a une partie de l’éclairage public, pas seulement celui détruit pendant les émeutes mais qui globalement demande un coup de neuf et cela participe à la sécurité des administrés donc on va poursuivre cet effort qui est fait."



Les travaux d’entretien dans les onze écoles seront également poursuivis ainsi que la restauration de sites détériorés, comme celui de la fête du bœuf. En parallèle, il y a également des investissements qui se voient moins mais sont absolument nécessaires comme l’adduction d’eau et l’entretien des réseaux, "qui sont utiles à la population et sur lesquels on est obligés de poursuivre, car commencé il y a plusieurs années déjà".

Quid des aides annoncées par le ministre des Outre-mer ?

La mairie attend que ces aides soient validées, que les arrêtés soient préparés et signés pour pouvoir lancer des travaux de restauration ou de reconstruction. "On parle notamment d’une école, d’une partie des bâtiments communaux, on parle d’une enveloppe globale de quasiment 700 millions. Dès lors qu’on aura la certitude du versement et pour rester dans un budget sincère, évidemment on passera une décision modificative d’autant plus qu’on est absolument prêt à débuter ses travaux" explique Antoine Romain.