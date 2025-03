PORTRAIT. Femmes inspirantes : Isabelle Boewa-Mi, visage de la solidarité à Boulouparis

À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars, NC la 1ère propose cette semaine plusieurs portraits de Calédoniennes inspirantes. Rencontre avec Isabelle Boewa-Mi, vice-présidente de Boulouparis solidarité, qui vient d’ouvrir une ressourcerie dans la commune.

“Elle est dynamique, elle est créative, elle essaie de trouver des idées pour soutenir le travail de l’association et pouvoir servir nos administrés”, décrit Carine Thevedin, élue en charge des affaires sociales à la mairie de Boulouparis, en parlant d’Isabelle Boewa-Mi.

Cette dernière est vice-présidente de l’association Boulouparis solidarité, qu'elle a cofondée en 2020 pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Dernière initiative de l’association en date : l’ouverture d’une ressourcerie, où l’on peut trouver des vêtements et objets d’occasion et prendre un café. Jeune retraitée d'Aircalin, compagne du maire de Boulouparis, Pascal Vittori, Isabelle Boewa-Mi y joue un rôle actif.

On ne peut pas s’abriter derrière la coutume pour contraindre les femmes, leur faire admettre des situations qu’elles ne devraient pas subir ou les faire taire. Isabelle Boewa-Mi

Parmi les autres bénévoles, une large majorité de femmes. “Elles sont peut-être plus à l’écoute”, suggère cette métis, dont le père est métropolitain et la mère originaire de Houaïlou. Une mère qui a quitté la tribu quand elle avait 19 ans “parce qu’elle a entendu que son mariage coutumier était organisé par sa propre mère et l’une de ses tantes. Elle a fait du pouce et elle est arrivée à Nouméa. La coutume, c’est très important, ça structure des milieux, ça apporte beaucoup de choses mais on ne peut pas s’abriter derrière pour contraindre les femmes, leur faire admettre des situations qu’elles ne devraient pas subir ou les faire taire sous prétexte que c’est la coutume ou que c’est tabou. Là, on fait un amalgame qui met toujours plus les femmes en difficulté et qui permet aux hommes de conserver le pouvoir et le contrôle sur elles”, défend Isabelle Boewa-Mi.